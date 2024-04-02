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Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu! Cüneyd ve Zeynep'in sahnesine yorum yağdı! 'Senden kaçıp okuyayım diye'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 09:53
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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Dizinin son bölümüne Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Zeynep karakterinin sahneleri damga vurdu. İkili arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu! Cüneyd ve Zeynep'in sahnesine yorum yağdı! 'Senden kaçıp okuyayım diye'

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizinin son bölümüne Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Zeynep karakterinin sahneleri damga vurdu.

Cüneyd, Zeynep'e; 'Şimdi sana bir kez soracağım. Yalan da karnında doğru da. Annenin iffetsizlik yapmayacağını biliyorum. Seni o eve götürdü mü?' diye sordu ve nedenini sordu.

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O SAHNE GÜNDEM OLDU

Zeynep ise 'Okuyayım diye. Senden kaçıp okuyayım diye' yanıt verdi. Zeynep'in bu cevabı üzerine Cüneyd arkasını dönüp gitti.

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Cüneyd'in Zeynep'e ne ceza vereceği merak edilirken Cüneyd akşam üzeri Zeynep'i çağırıp konuşmak istedi. Cüneyd Zeynep'e “Ben seni tutamam, biliyorsun. Beni biliyorsun. Ben seni bilememişim. Sana ceza vermeyeceğim. Sana ceza vermemenin cezasını da bu sırrı taşıyarak çekeceğim” dedi.

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YORUM YAĞDI

İkili arasındaki bu sahneler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Harika bir sahneydi', 'Çok duygusal bir sahne oldu bu', 'Bu sahnenin bünyemde yarattığı duygu birikimlerini atlatamıyorum', 'Öyle güzel konuştu ki' gibi yorumlar yapıldı.

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Mert Yazıcıoğlu Özcan Deniz Özgü Namal Kızıl Goncalar sosyal medya karakteri turu
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