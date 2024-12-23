Kızıl Goncalar'dan sonra Annem Ankara dizisine tutuldu! Özgür Demirtaş üzüldü

MYNET DETAY- Özgür Demirtaş hem ekonomi yorumlarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son dönemde sık sık Kızıl Goncalar dizisine dair paylaşımda bulunuyordu.

Kızıl Goncalar dizisini çok beğenen Özgür Demirtaş'ın yeni favorisi Annem Ankara dizisi oldu.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'un başrolde olduğu Annem Ankara dizisini izleyen Demirtaş şunları yazdı:

"Annem Ankara ne güzel bir dizi. Çok hastalandım. Zaten duygusal bir insanım, iyice duygusallaştım. Dizi bana 1980’leri, çocukluğumu hatırlattı. Çok duygusal, çok güzel.

Çocukluğumu çok özlüyorum."

ANNEM ANKARA KONUSU

Tek başına bir annenin 1990’lı yılların Ankara’sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan “Annem Ankara”, Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal’in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartıyor.



BKM imzalı Annem Ankara’da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise Korel ve Günsür ile birlikte; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.