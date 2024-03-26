Kızıl Goncalar dizisi final mi yapacak? Dizinin yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Bazı sahneleri nedeniyle büyük tartışmalara yol açan "Kızıl Goncalar" dizisi, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi.

Oda Tv'nin haberine göre, Kızıl Goncalar’ın yapımcısı Faruk Turgut, konuyla ilgili, "19. bölümde Kızıl Goncalar sezon finali yapacak. Eylül’de yeni sezonda ise seyircisiyle buluşmaya kaldığı yerden devam edecek. Kısacası herhangi bir final söz konusu değil" ifadelerini kullandı.







