MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızıl Goncalar dizisi final mi yapacak? Dizinin yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi

Kızıl Goncalar dizisi final mi yapacak? Dizinin yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 13:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir merakla izlenen Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili konuşan dizinin yapımcısı Faruk Turgut iddiaların doğru olmadığını 19.bölümde dizinin sezon finali yapacağını ifade etti.

Kızıl Goncalar dizisi final mi yapacak? Dizinin yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Bazı sahneleri nedeniyle büyük tartışmalara yol açan "Kızıl Goncalar" dizisi, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

kızıl888

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi.

faruk turgut

Oda Tv'nin haberine göre, Kızıl Goncalar’ın yapımcısı Faruk Turgut, konuyla ilgili, "19. bölümde Kızıl Goncalar sezon finali yapacak. Eylül’de yeni sezonda ise seyircisiyle buluşmaya kaldığı yerden devam edecek. Kısacası herhangi bir final söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğun bakımdaydı! Uyutucular kesildiYoğun bakımdaydı! Uyutucular kesildi
Patronunun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...Patronunun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...
Buse Terim boşanıyor! "Uzlaşarak çözemedik"Buse Terim boşanıyor! "Uzlaşarak çözemedik"
Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar Özcan Deniz doğru
En Çok Okunan Haberler
İşte Karabük gerçekleri!

İşte Karabük gerçekleri!

Dorşin Botan yakalandı! Seçimlere müdahale için...

Dorşin Botan yakalandı! Seçimlere müdahale için...

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

Eğlence mekanları için emsal karar! Erkek diye izin vermediler, 80 bin lira ceza kesildi: 'Ön yargı' detayı

Eğlence mekanları için emsal karar! Erkek diye izin vermediler, 80 bin lira ceza kesildi: 'Ön yargı' detayı

Jet ski kazasının zararı ağızları açık bıraktı! Kazancı gündemde

Jet ski kazasının zararı ağızları açık bıraktı! Kazancı gündemde

Tüketicileri üzecek haber, yeni zamlar bekleniyor! Fiyatı 3 ayda iki katına çıktı!

Tüketicileri üzecek haber, yeni zamlar bekleniyor! Fiyatı 3 ayda iki katına çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.