Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz isyan etti: Ahlak bekçisi değilim

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar ilk günden beri gündemde. Tarikat-seküler aile hayatlarını konu alan diziye RTÜK inceleme başlatmıştı. Alınan kararda dizi nedeniyle Fox TV’ye yüzde üç idari para ve iki kez program durdurma cezası vermişti.

Kızıl Goncalar'ın son bölümü de İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesinin RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onaylaması sonrası yayınlanamadı.

Özcan Deniz günler sonra sessizliğini bozdu. "Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.

Deniz açıklamasında "Dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş hem de ahlaksızlık denizin içinden cımbızlanarak" diyerek isyan etti.







