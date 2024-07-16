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  4. Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Rızık zamanı...

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Rızık zamanı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.07.2024 07:11
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Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla sezona damga vuran Mert Yazıcıoğlu sezonun yorgunluğunu da tatilde atmaya devam ediyor. Denizden çıkış anlarıyla sosyal medyayı sallayan Mert Yazıcıoğlu son pozlarıyla da hayranlarını mest etti.

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Rızık zamanı...

Son dönemde çok konuşulan Kızıl Goncalar'da "Cüneyd Efendi" karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun her hareketi olay oluyor.

Sezon yorgunluğunu Can Atak ve Burak Dadak'la tatilde atan yakışıklı oyuncu sosyal medyayı da ihmal etmiyor.

Bodrum'da tatilde olan Mert Yazıcıoğlu'nun denizden çıkarken çekilen görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Denizden çıkarken görüldü! Olay oldu Denizden çıkarken görüldü! Olay oldu

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Başarılı oyuncu bu sefer de 2.4 milyon takipçili Instagram hesabından havuz pozlarını paylaştı.

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Siyah-beyaz fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken yorumlar da gecikmedi.

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Mert Yazıcıoğlu'nun o hallerini görenler "Koşun rızık zamanı Cüneyt Efendi çıktı", "Gri resimde bile yakışıklı", "Renge gerek yok", "Cüneyd Efendi bizi yaktın" yorumlarında bulundu.

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Mert Yazıcıoğlu
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