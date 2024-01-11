MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal aşk orucunu onunla bozmuştu! 'Hoşça kal iki gözüm' diyerek ayrılığı duyurdu

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal aşk orucunu onunla bozmuştu! 'Hoşça kal iki gözüm' diyerek ayrılığı duyurdu

11.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yasa boğulan Özgü Namal uzun süre gözlerden uzak kalmıştı. Uzun zaman sonra Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönen Özgü Namal birkaç ay önce de aşk orucunu bozmuştu. Mehmet Derman Doğan'la aşk yaşayan Özgü Namal sevgilisinden ayrıldı.

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal aşk orucunu onunla bozmuştu! 'Hoşça kal iki gözüm' diyerek ayrılığı duyurdu

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzaktı. Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönen Özgü Namal son dönemde başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.

ÖZGÜ 1

Eşinin vefatının ardından aşk orucunu da bozan Özgü Namal altı aydır Mehmet Derman Doğan'la aşk yaşıyordu. Ünlü çift ayrıldıklarını duyurdu.

özgü namal sevgislii

Gazete Magazin'in haberine göre; Mehmet Derman Doğan, ''Hoşça kal, iki gözüm hoşça kal. Allah yar ve yardımcın olsun' notuyla hislerini ifade etti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun erotik filminde oynamıştı! Kim der 58?Oğlunun erotik filminde oynamıştı! Kim der 58?
Eski kocası da paylaştı! O pozlara yorum yağdıEski kocası da paylaştı! O pozlara yorum yağdı
İç çamaşırlı poz verdi! Jartiyerini çekip kıvrımlarını sergilediİç çamaşırlı poz verdi! Jartiyerini çekip kıvrımlarını sergiledi
Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal Kızıl Goncalar Oyuncu sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

MHP'de 'Efsane Vali' sürprizi! Oğlu aday gösterildi

MHP'de 'Efsane Vali' sürprizi! Oğlu aday gösterildi

Irak'tan Aliağa'ya geliyordu! St. Nikolas gemisi ile iletişim kesildi

Irak'tan Aliağa'ya geliyordu! St. Nikolas gemisi ile iletişim kesildi

MSB'den akıllı telefon kararı: Yasaklandı

MSB'den akıllı telefon kararı: Yasaklandı

Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.