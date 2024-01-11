Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal aşk orucunu onunla bozmuştu! 'Hoşça kal iki gözüm' diyerek ayrılığı duyurdu

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzaktı. Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönen Özgü Namal son dönemde başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.

Eşinin vefatının ardından aşk orucunu da bozan Özgü Namal altı aydır Mehmet Derman Doğan'la aşk yaşıyordu. Ünlü çift ayrıldıklarını duyurdu.

Gazete Magazin'in haberine göre; Mehmet Derman Doğan, ''Hoşça kal, iki gözüm hoşça kal. Allah yar ve yardımcın olsun' notuyla hislerini ifade etti.





