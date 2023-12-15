Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Tanıtımlarıyla sosyal medyada dikkat çeken dizinin yayın tarihi de belli oldu. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyicisin karşısına çıkacak. Peki, KIZIL GONCALAR konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızıl Goncalar ilk bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte yeni dizi hakkında tüm detaylar...

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCULARI KİMLER?

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle merakla beklenen dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölüm 18 Aralık Pazartesi ekran yolculuğuna başlayacak.





