Kızıl saçları ve kıvırcık bukleleriyle ortalığı yakmıştı! Olay itiraf: Yatakta kelepçe olmadan...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya takipçileri ile paylaştığı pozlarla sık sık gündem oluyor.

Oyunculuğu, samimiyeti ve güzelliğiyle çok sevilen Şahinkaya, son olarak geçtiğimiz günlerde Bestyle Magazine dergisinin kapağı oldu. Bestyle Magazine için poz da veren Şahinkaya saç rengi ve tarzıyla dikkat çekmişti.

Melis İşiten ile Zaten Şov programının son konuğu ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya oldu. Şahinkaya, programda yatakta kelepçeye hayır demeyeceğini söyledi, ve yine herkesi güldürdü.

Samimiyetini her röportajında ve açıklamasında konuşturan Nilperi Şahinkaya, elbette bu programda da yerinde durmadı.

Programda söylenen cümlelerden hangisine katılıyorsunuz bölümünde, "Ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda oldukça arkaik müdahalelerle yönetildiğini düşünüyorum ve yatakta kelepçeye hayır demem" düşüncesine katıldığını ifade etti.







