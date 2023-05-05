MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti Çimen'in sevgilisi Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Dikmen Kızılcık Şerbeti kadrosunda!

Kızılcık Şerbeti Çimen'in sevgilisi Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Dikmen Kızılcık Şerbeti kadrosunda!

05.05.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan isimler arasında yer alan Yiğit Dikmen'in hayatı ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor. Yiğit Dikmen, SHOW TV'de yayınlanan dizide Serdar karakterine hayat veriyor. Çimen ile yolları kesişecek olan Serdar karakteri dizide dengeleri değiştirecek. Peki, Kızılcık Şerbeti Çimen'in sevgilisi Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? İşte Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı eski Survivor Yiğit Dikmen ile ilgili detaylar...

Kızılcık Şerbeti Çimen'in sevgilisi Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Dikmen Kızılcık Şerbeti kadrosunda!

Kızılcık Şerbeti Serdar yayın yasağıyla gündem olan diziye yeni karakter olarak katıldı. Her cuma ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde Serdar karakteri heyecanı artıracak ve Çimen'e aşık olacak. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisini canlandıracak. İşte kızılcık Şerbeti Serdar Yiğit Dikmen'in yaşı ve hayatıyla ilgili bilgiler...

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SERDAR'I YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Yiğit Dikmen son dönemlerde adını duyurmaya başlayan oyunculardan biridir. Oldukça uzun bir süre amatör ligde futbol oynayan Yiğit Dikmen, oyuncu Yağızkan Dikmen ile kardeştir.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

Yiğit Dikmen Türkiye’nin ilk Crossfit’cileri arasında yer alıyor.
Survivor yarışmasından sonra oyunculuk eğitimleri almış. 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Dikmen, Sen Çal Kapımı, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Hayat Mucizelere Gebe, Şehrin Melekleri gibi dizilerde rol aldı. Yiğit Dikmen, Survivor'da üç sezon mücadele etti (2014, 2017, 2018)

SURVIVOR'DA YARIŞTI

Yiğit Dikmen, Survivor yarışmasıyla ismini duyuran isimlerden biri oldu. İlk önce 2014 yılında Gönüllüler Takımı'nda yarışan Dikmen, daha sonra 2018 yılında yayınlanan Survivor Allstar yarışmasına da katılarak ter döktü.

Survivor-2018-Yiğit-Dikmen-Kimdir-Mesleği-Ne-Yaşı-Ve-Sevgilisi-2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinlikle fotoğraf paylaştı o ismin yorumu olay oldu!Gelinlikle fotoğraf paylaştı o ismin yorumu olay oldu!
Bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı!Bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı!
Son halini paylaştı! "Kaç günüm var bilmiyorum"Son halini paylaştı! "Kaç günüm var bilmiyorum"

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'

Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

İlginizi Çekebilir

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.