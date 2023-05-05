Kızılcık Şerbeti Çimen'in sevgilisi Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Dikmen Kızılcık Şerbeti kadrosunda!

Kızılcık Şerbeti Serdar yayın yasağıyla gündem olan diziye yeni karakter olarak katıldı. Her cuma ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde Serdar karakteri heyecanı artıracak ve Çimen'e aşık olacak. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisini canlandıracak. İşte kızılcık Şerbeti Serdar Yiğit Dikmen'in yaşı ve hayatıyla ilgili bilgiler...

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SERDAR'I YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Yiğit Dikmen son dönemlerde adını duyurmaya başlayan oyunculardan biridir. Oldukça uzun bir süre amatör ligde futbol oynayan Yiğit Dikmen, oyuncu Yağızkan Dikmen ile kardeştir.

Yiğit Dikmen Türkiye’nin ilk Crossfit’cileri arasında yer alıyor.

Survivor yarışmasından sonra oyunculuk eğitimleri almış. 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Dikmen, Sen Çal Kapımı, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Hayat Mucizelere Gebe, Şehrin Melekleri gibi dizilerde rol aldı. Yiğit Dikmen, Survivor'da üç sezon mücadele etti (2014, 2017, 2018)

SURVIVOR'DA YARIŞTI

Yiğit Dikmen, Survivor yarışmasıyla ismini duyuran isimlerden biri oldu. İlk önce 2014 yılında Gönüllüler Takımı'nda yarışan Dikmen, daha sonra 2018 yılında yayınlanan Survivor Allstar yarışmasına da katılarak ter döktü.





