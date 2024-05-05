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Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner kendini tutamadı! Feyza Civelek'e olay sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 13:17
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Kızılcık Şerbeti'nde Giray Şifacıgil karakterini canlandıran Kaan Taşaner, dizi setinde yaşanan olayları söyleşisinde anlatan Feyza Civelek'e olay sözler söyledi. Civelek Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun özel hayatına dair konuşmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner kendini tutamadı! Feyza Civelek'e olay sözler

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun arasında gerilim olduğu, öpüşme krizi yaşadıkları ve küslüğün Cannes'da son bulduğu gündem olmuştu.

Senaristin kızı olan ve dizide de Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek de bir röportajında "Aşık olduklarında dünyayı ayağa kaldıran, ancak ayrıldıktan sonra birbirlerine düşman kesilenler oluyor. 'Bu rolü oynamam' diyerek yapımcıyı arayanlar bile oluyor..." sözlerini kullanarak krizin fitilini ateşlemişti.

Civelek son söyleşisinde ise ikili arasında bir ilişki olduğunu ve küslüğün de Cannes'da bittiğini ifade etmişti.

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Kızılcık Şerbeti'nde Giray Şifacıgil karakterini canlandıran Kaan Taşaner de bu olaylar üzerine TV100'deki Magazin Hattı programına yaptığı açıklamada Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşananları aktaran Civelek'e bomba sözler söyledi.

Ekran Alıntısı

"PATAVATSIZ DİYEMEMİŞ DE..."

Feyza Civelek'in setteki olayları medyaya taşıması hakkında oyuncu "Oyuncular normalde çok ketum olur ama Feyza böyle değil. Kendine haz bir karakter. Karakteri itibariyla çok açık sözlü lazım tabii Feyza gibi insanlar. Sette yaşanan olaylarla ilgili sürekli bombalar patlatıyor" dedi.

Sosyal medyada "Aman senarist annesi duymasın hemen rolü azaltır", "Patavatsız diyememiş de", "Feyza olay çıkarır" yorumları yapıldı.

Vitrin


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