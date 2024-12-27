Kızılcık Şerbeti'nde olaylı veda! Diziden ayrılacak isimler tek tek ifşa oldu! Kızılcık Şerbeti'nden kimler ayrılıyor?

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yine sosyal medyayı sallayacak bir bölümle ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümünde adeta nefesler tutulacak. Bu bölümün ardından yılbaşı tatiline girecek olan dizi bir sezon finali tadında kurgulandı.

SONU OLACAK...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktıracak ve bu durum kendisinin de sonu olacak.

Çıkan yangın sonrası sağlık ekipleri tarafından '4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı' şeklinde anons geçilmesi ile birlikte diziden kimlerin ayrılacağı merak konusu oldu.

O İSİMLER TEK TEK İFŞA OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine göre; Görkem’in dışında diziden ayrılan ikinci kişi babası Resul’u canlandıran Murat Ercanlı olacak. Yangında hem Görkem, hem de Resul hayatını kaybedecek.

Tanıtımlarda Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin de ağır bir darbe aldığı ve Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez’in de fenalaştığı da ekrana gelmişti. Diziden ayrılan diğer 2 kişinin kim olduğu 10 Ocak’taki yayında belli olacak.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 3 Ocak’taki bölümü yılbaşı reklam arası nedeniyle ekrana gelmeyecek.

Öte yandan Ketche ve Eylem Oğuz’un yönettiği dizinin yangın sahneleri Silivri’de üç günde çekildi. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı sahnelerde Kosovalı şarkıcı Morena da sahne aldı.