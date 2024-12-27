MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nde olaylı veda! Diziden ayrılacak isimler tek tek ifşa oldu! Kızılcık Şerbeti'nden kimler ayrılıyor?

Kızılcık Şerbeti'nde olaylı veda! Diziden ayrılacak isimler tek tek ifşa oldu! Kızılcık Şerbeti'nden kimler ayrılıyor?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 15:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam 82. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde adeta yer yerinden oynayacak. Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeğinde büyük bir yangın çıkacak ve 4 isim diziye ölerek veda edecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nden kimler ayrılacak? Diziden ayrılacak isimler tek tek ifşa oldu...

Kızılcık Şerbeti'nde olaylı veda! Diziden ayrılacak isimler tek tek ifşa oldu! Kızılcık Şerbeti'nden kimler ayrılıyor?

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yine sosyal medyayı sallayacak bir bölümle ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümünde adeta nefesler tutulacak. Bu bölümün ardından yılbaşı tatiline girecek olan dizi bir sezon finali tadında kurgulandı.

kızılcık

SONU OLACAK...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktıracak ve bu durum kendisinin de sonu olacak.

Çıkan yangın sonrası sağlık ekipleri tarafından '4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı' şeklinde anons geçilmesi ile birlikte diziden kimlerin ayrılacağı merak konusu oldu.

yangın 1

O İSİMLER TEK TEK İFŞA OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine göre; Görkem’in dışında diziden ayrılan ikinci kişi babası Resul’u canlandıran Murat Ercanlı olacak. Yangında hem Görkem, hem de Resul hayatını kaybedecek.

yangın 3

Tanıtımlarda Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin de ağır bir darbe aldığı ve Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez’in de fenalaştığı da ekrana gelmişti. Diziden ayrılan diğer 2 kişinin kim olduğu 10 Ocak’taki yayında belli olacak.

yangın 4

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 3 Ocak’taki bölümü yılbaşı reklam arası nedeniyle ekrana gelmeyecek.

Öte yandan Ketche ve Eylem Oğuz’un yönettiği dizinin yangın sahneleri Silivri’de üç günde çekildi. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı sahnelerde Kosovalı şarkıcı Morena da sahne aldı.

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Koskoca sektörde fiyat dengesi tamamen bozuldu: Fiyatlar yüzde 799 arttı

Koskoca sektörde fiyat dengesi tamamen bozuldu: Fiyatlar yüzde 799 arttı

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Bakan duyurdu! Hepsinde ücretsiz olacak

Bakan duyurdu! Hepsinde ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.