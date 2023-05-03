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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman dekolteli pozuyla mest etti! "Şimdi Abdullah Bey düşünsün"

03.05.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken isimlerden biri. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Uzman'ın sırt dekolteli pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman dekolteli pozuyla mest etti! "Şimdi Abdullah Bey düşünsün"

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev karakteri ile büyük beğeni toplayan Müjde Uzman sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla nefes kesti. Sırt dekolteli elbise giyen Uzman’ın fotoğraflarına beğeni yağdı.

müjde-uzman

Dizide Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah Bey ile aralarında bir yakınlık başlayan Müjde Uzman'ın pozlarına takipçileri "Şimdi Abdullah Bey düşünsün", "Abdullah görmesin", "Güzellik", "Bir Alev meselesi" yorumlarında bulundu.

kızılcık-şerbeti

Uzman'ın "Bir düğün meselesi" notu ile paylaştığı pozlarını beğenenler arasında Didem Soydan, Merve Oflaz, Sıla Türkoğlu da yer aldı.

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İlk olarak Paramparça Aşklar dizisi ile ekranlara merhaba diyen ünlü isim 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

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Müjde Uzman'ın rol aldığı yapımlar arasında Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey de bulunuyor.

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