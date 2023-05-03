Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman dekolteli pozuyla mest etti! "Şimdi Abdullah Bey düşünsün"

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev karakteri ile büyük beğeni toplayan Müjde Uzman sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla nefes kesti. Sırt dekolteli elbise giyen Uzman’ın fotoğraflarına beğeni yağdı.

Dizide Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah Bey ile aralarında bir yakınlık başlayan Müjde Uzman'ın pozlarına takipçileri "Şimdi Abdullah Bey düşünsün", "Abdullah görmesin", "Güzellik", "Bir Alev meselesi" yorumlarında bulundu.

Uzman'ın "Bir düğün meselesi" notu ile paylaştığı pozlarını beğenenler arasında Didem Soydan, Merve Oflaz, Sıla Türkoğlu da yer aldı.

İlk olarak Paramparça Aşklar dizisi ile ekranlara merhaba diyen ünlü isim 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Müjde Uzman'ın rol aldığı yapımlar arasında Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey de bulunuyor.