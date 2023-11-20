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Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak 45 kilo birden verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş

20.11.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon Ertuğrul rolüyle Kayra Şenocak dahil oldu. Ünlü oyuncu başarılı performansının yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çekti. 131 kilodan 86 kiloya düşen Şenocak, 45 kilo birden nasıl verdiğini açıkladı.

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisine yeni sezonda Ertuğrul rolüyle Kayra Şenocak dahil oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim 131 kilodan 86 kiloya nasıl düştüğünü ilk kez açıkladı.

1,5 yıl gibi bir sürede 45 kilo veren Şenocak'ın sırrının ne olduğu merak edilmişti. Ünlü oyuncu önceki gün eşi Ayşe Şenocak'la görüntülendi ve kilo verme sırrını paylaştı.

kızılcık

SnobMagazin'in haberine göre Şenocak zayıflamasında eşinin çok etkili olduğunu söyledi ve 'Eşim sayesinde kilo verdim. Tamamen diyet ve sporla verdim. 45 kilo gitti. Ameliyat ve operasyon yok. Sporu da seven biri değilim. 131 kiloya kadar çıkmıştım. Kendimi o şekilde görmek istemedim.

Kayra Şenocak eski hali

Bu işi yapmak istiyorsam o şekilde görünmemem gerekiyordu. Ameliyata harcanacak o parayı spor salonuna ve diyete harcadıklarında daha uzun vadeli gidiyor… Ameliyat olup yeniden kilo alanları duyuyoruz. O süreçte eşim kabak yemeği yaptı. Sebze ağırlıklı beslendim. Bu süreçte ben değil eşim yıprandı' dedi.

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