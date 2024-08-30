Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar 81. Venedik Film Festivali'ne damga vurdu! Beyazlar içinde kırmızı halıda yürüdü

MYNET-Baba, Kısmet ve Kızılcık Şerbeti gibi birçok başarılı projede boy gösteren Özge Özacar, İtalya'nın Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne gitti.

Kırmızı halıda beyaz straplez, ışıltılı ve kuyruk detaylı elbisesiyle yürüyen Özge Özacar bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Festivalden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Özge Özacar'ın gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'dünya güzeli', 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'dünyanın en güzel kadını', 'büyük bir star' gibi yorumlar yapıldı.