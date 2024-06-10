Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan çarpıcı açıklamalar! "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım"

Ünlü oyuncu Evrim Alasya yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle adından söz ettiriyor.

Daha önce Güneşin Kızları ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer alarak başarılı oyunculuğundan sıkça söz ettirdi.

Usta oyuncu, Saba Tümer'in Youtube'da yayınlanan kanalına konuk oldu. Usta oyuncu açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"KADIN ERKEK DENGESİ DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Oyuncu, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı" dedi.

Alasya, 'Genç oyuncuları nasıl buluyorsun?' sorusuna ise, "Ben zaten güzelim oyunculuğu öğrenmesem de olur' özgüvenine sahip olanını da gördüm, çabalayanı da. Genç yaşta böyle bir işi yaparken o ünlü tufanına kapılmamak zor bir şey. Yargılamıyorum. Ama jenerasyon farkı var. Biz deneyimli oyuncuların karşısında daha saygılıydık. Şimdiki nesil de o korku yok. Her şeyi bildiklerini düşündükleri için, bir şey öğrenmeleri zor oluyor" yanıtını verdi.







