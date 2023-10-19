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Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın pozları gündem oldu

19.10.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan genç oyunculardan Gizem Yanık, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Dizideki başörtülü haliyle hafızalara kazınan Yanık'ın pozlarına beğeni yağdı.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan oyuncu Gizem Yanık Mihri karakteriyle hafızalara kazındı.

27 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelen Gizem Yanık Yalı Çapkını'ndan sonra çok izlenen diziye geçerek kariyerinde emin adımlarla ilerlediğini gösterdi.

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Yeni sezonun dikkat çeken oyuncularından biri olan Gizem Yanık, Mihri karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Ertuğrul Bey'in kızı olarak hikayede önemli bir rol üstlenen oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

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Doğallığı ve iddialı tarzıyla sosyal medyada dikkat çeken oyuncuya "Doğal güzel", "Ne güzelsin" yorumları geliyor.

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