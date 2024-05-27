'En güçlü antioksidan' Eşinin kanser tedavisi için keşfetti, mesleği oldu! Taleplere yetişmez hale geldi

“ARONYA MEYVESİNİ TANIDIKTAN SONRA ÜRETİMİNE KARAR VERDİK”

Eşinin tedavisinden önce aronya meyvesini tanımadıklarını anlatan Tahsin Tosun, “Aronya yetiştiriciliğine aronya meyvesini tanıdıktan sonra karar verdik. Aronya meyvesiyle tanışmamız da eşimin rahatsızlığından dolayı oldu. Kanser tedavisi gördü, tedaviyi olumlu sonuçlandırdıktan sonra, hastalık tekrar oluşmasın, bağışıklık sistemi güçlensin diye aronya meyvesi ile tanışıp yurt dışından tedarik ederek kullanımına başladık. Daha sonra ise aronya yetiştiriciliğine merak sardık ve aronya meyvesini yetiştirmeye başladık. Kendimize ve çevremize ulaştırmak için ilk olarak 200 fidan ektik, daha sonra bahçeyi 8 dekar alana çıkarttık” dedi.