MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in zayıflama sırrı otaya çıktı! 2,5 ayda 20 kilo verdi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in zayıflama sırrı otaya çıktı! 2,5 ayda 20 kilo verdi

29.09.2023 09:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide Nilay karakterine Feyza Civelek hayat veriyor. Bu zamana kadar birçok projede yer alan genç oyuncu 2,5 ayda 20 kilo verdi. Feyza Civelek zayıflama sırrını açıkladı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizideki oyuncular da çok konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek hayat veriyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim 2,5 ayda 20 kilo verdi.

Feyza Civelek eski hali 2

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti. Güzel oyuncu Feyza Civelek, değişimi ile herkesi şaşırttı.

Feyza Civelek eski hali 1

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 28 yaşındaki Feyza Civelek zayıflama sırrını açıklamış ve "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Feyza Civelek 1

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirdi.

Feyza Civelek 2

Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

Feyza Civelek 3

Feyza Civelek 5

Feyza Civelek 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prens Harry kitabında açık açık itiraf etti! "Eşinin seks sahnelerini izleyip..."Prens Harry kitabında açık açık itiraf etti! "Eşinin seks sahnelerini izleyip..."
Zor günler geride kaldı! Yeni aşk iddiasıZor günler geride kaldı! Yeni aşk iddiası
Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız!Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız!
Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Müjde Uzman yaşında ele doğukan güngör karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.