MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş! Eşi de ünlü çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş! Eşi de ünlü çıktı

25.02.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteri ile karşımıza çıkan ve sergilediği oyunculuk performansıyla çok konuşulan Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. Ceren Yalazoğlu'nun eşini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Meğer eşi de...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş! Eşi de ünlü çıktı

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu, oyunculuk performansı ile büyük beğeni topluyor. Dizi takipçileri Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatını da merak ediyorlar. Güzel oyuncu 2013 yılından beri ünlü isimle evliymiş...

nursema

1984 yılında Ankara'da dünyaya gele Ceren Yalazoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünde lisans eğitimini tamamlamadan önce, hayatının büyük kısmını Ankara'da geçirmiş.

Kızılcık Şerbeti nursema 3

Üniversite öğreniminin ardından Beni Affet isimli günlük dizide Kader karakterini canlandırmış.

nursema 5

2020 yılında Maria ile Mustafa dizisi ile ekranlara dönen ünlü oyuncu burada Çiçek karakterine hayat vermiş.

nursema 3

Geçtiğimiz yıl ise ATV ekranlarında yayımlanan Akıncı dizisiyle izleyici ile buluşmuştu.

nursema 4

Yeni sezonda ise Ceren Yalazoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veriyor.

nursema eşi

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi ünlü oyuncu Osman Karakoç ile evliymiş. 2013 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift sosyal medya da zaman zaman paylaşımlar yapıyorlar...

nursema eşi 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı!Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı!
MasterChef Burak'tan dikkat çeken paylaşım! "Seni boşuna tutmamışım"MasterChef Burak'tan dikkat çeken paylaşım! "Seni boşuna tutmamışım"
Şevval Şahin'e gelen eleştiriler Armağan Çağlayan'ı çıldırttı! "Taha’yı yıllar boyunca..."Şevval Şahin'e gelen eleştiriler Armağan Çağlayan'ı çıldırttı! "Taha’yı yıllar boyunca..."

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Deprem sonrası dikkat çeken detay! 'Bu inanılmaz bir şey'

Deprem sonrası dikkat çeken detay! 'Bu inanılmaz bir şey'

Merak ediliyordu! "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde" diyerek uyardı

Merak ediliyordu! "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde" diyerek uyardı

Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Yaptığı 'pes' dedirtti, üstüne bir de tehdit etti! 'Başına iş arama'

Yaptığı 'pes' dedirtti, üstüne bir de tehdit etti! 'Başına iş arama'

Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!

Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.