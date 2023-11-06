Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'u bir de sosyal medyada görün! Tarzıyla görenleri büyüledi

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde talihsiz olaylar yaşayan bir genç kızı canlandıran Ceren Karakoç gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceren Karakoç paylaşımlarıyla görenleri büyüledi.

Ünlü oyuncunun tarzına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

"BU RESİMLERİ APO GÖRMESİN"

Birçok sosyal medya kullanıcısı "Çok güzelsin aşkım", "41 kere maşallah", "Bu resimleri Apo görmesin!" gibi yorumlar yaparak ünlü isme beğenisini ifade etti.

1984 doğumlu Ceren Karakoç 39 yaşındadır.

Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde aldı.

İçimizden Biri, Akıncı, Maria ile Mustafa, Beni Affet gibi projelerde yer aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Unutma Beni, N'olur Ayrılalım gibi projelerde yer alan Osman Karakoç ile 2013 yılında hayatını birleştirdi.

İşte Ceren Karakoç'un Instagram pozları...







