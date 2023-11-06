MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'u bir de sosyal medyada görün! Tarzıyla görenleri büyüledi

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'u bir de sosyal medyada görün! Tarzıyla görenleri büyüledi

06.11.2023 11:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Karakoç, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu tarzıyla görenleri büyüledi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'u bir de sosyal medyada görün! Tarzıyla görenleri büyüledi

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde talihsiz olaylar yaşayan bir genç kızı canlandıran Ceren Karakoç gündem oldu.

kızılcık şerbeti 1

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceren Karakoç paylaşımlarıyla görenleri büyüledi.

kızılcık şerbeti 2

Ünlü oyuncunun tarzına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

kızılcık şerbeti 3

"BU RESİMLERİ APO GÖRMESİN"

Birçok sosyal medya kullanıcısı "Çok güzelsin aşkım", "41 kere maşallah", "Bu resimleri Apo görmesin!" gibi yorumlar yaparak ünlü isme beğenisini ifade etti.

kızılcık şerbeti 4

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

1984 doğumlu Ceren Karakoç 39 yaşındadır.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

İçimizden Biri, Akıncı, Maria ile Mustafa, Beni Affet gibi projelerde yer aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kendisi gibi oyuncu olan Unutma Beni, N'olur Ayrılalım gibi projelerde yer alan Osman Karakoç ile 2013 yılında hayatını birleştirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

İşte Ceren Karakoç'un Instagram pozları...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat cezaevine giderken polislere bakın ne sordu? Serbest kalabilir mi? Yeni iddiaDilan Polat cezaevine giderken polislere bakın ne sordu? Serbest kalabilir mi? Yeni iddia
Bir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Yeni mesleği şaşırttıBir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Yeni mesleği şaşırttı
Kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Bakan bir daha baktı Kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Evrim Alasya Sıla Türkoğlu doğukan güngör Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.