Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un pozları olay oldu! Kerimcan Durmaz dayanamadı

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu kariyeriyle son dönemde oldukça gündemde. Dizinin RTÜK tarafından ceza almasından sonra daha çok popüler olan ve oyunculuğu tam not alan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

All Magazin tarafından "Tesir altına alıcı heyecanı, her defasında yeniden keşfedilmeyi bekleyen merak duygusu ve sürprizlere açık dönüşümleriyle farklı anlatıların çözümlemelerine odaklanıyor" notuyla pozları paylaşılan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

KERİMCAN DURMAZ DAYANAMADI

Sıla Türkoğlu arkadaşının pozlarına "Üff bu ne kızım" yazarken pek çok takipçi ise Kerimcan Duymaz da pozlara tepkisiz kalmadı. Kerimcan Ceren Yalazoğlu'na "Yaaayyyy sexyy ladyy" yorumunda bulundu.



