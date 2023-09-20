MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç tecavüz davasında yargılandı mı? Gamze Özçelik'in avukatı sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç tecavüz davasında yargılandı mı? Gamze Özçelik'in avukatı sessizliğini bozdu

20.09.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Ömer karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Kılıç hakkında ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. 2000’li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik‘in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç'ın olduğu iddiası gündeme gelince yer yerinden oynadı. Özçelik'in avukatı da sessizliğini bozdu.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç hakkında ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kılıç ise, hakkında birkaç gündür sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasına tepki gösterdi.

2000’li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik‘in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç‘ın olduğu iddia edilmiş ancak Gökhan Demirkol mahkemede hakimin “Üçüncü kişi var mı?” soruna “Kesinlikle yok, görüntüleri ben çektim” yanıtını vermişti.

Barış Kılıç hakkında çıkan bu iddialara sinirlenerek hemen açıklama yaptı. “Bir gazetenin magazin ekinin yalan haberinden yola çıkarak hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım. Israrla anlamak istemeyenlere söylüyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir. Yalan haberdir. Bilmeden iftira atıyorsunuz. Gerçekten yazık…” ifadelerini kullandı.

barış kılıç tweet

Gamze Özçelik’in avukatı Fatih Volkan ise yıllar sonra sessizliğini bozdu ve şunları söyledi;

“18 sene önce girdiğim davanın tek sanığı vardı. O da yargılandı. Mahkum oldu ve cezası infaz edildi. Son zamanlarda sosyal medyada çıkan G.Ö’nün videolarını Barış Kılıç’ın çektiği iddia edilmekteyse de bu husus tamamen gerçeklere aykırıdır. Videonun üçüncü bir kişi tarafından çekilmediği bilirkişi raporuyla sabittir. Tarafımca üçüncü bir kişi olduğuna ilişkin bir emare olmuş olsaydı, mutlaka şikayet ederdim. Mahkemede dinlenen otelin güvenlik görevlilerinin beyanında otel odasına iki kişinin çıktığı, bir kişinin lobide beklediği ve daha sonra bu kişinin otelden ayrıldığı beyan edilmiştir.

Ayrıca o tarihte Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Özel hayatın gizliliğine ilişkin’ davada da Barış Kılıç hiç yargılanmamıştır. Antalya’da görülen ana davada sadece tanık olarak dinlemiştir. Ben davalarımla ilgili demeç veren bir avukat değilim. Ancak masum bir insana karşı yapılan bu iftiradan dolayı vicdanım rahatsız oldu. Ve bu hususu, yani Barış Kılıç’ın olay gecesi odada olmadığını açıkça beyan ediyorum.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay poz! O detay dikkat çekti! "Sence olmuş mu?"Olay poz! O detay dikkat çekti! "Sence olmuş mu?"
Boy takıntısı damga vurdu! 'Mankenlerden biliyorum...' deyince...Boy takıntısı damga vurdu! 'Mankenlerden biliyorum...' deyince...
Oyuncu Merve Kayaalp yaşamına son vermişti! Babasının ifadesi...Oyuncu Merve Kayaalp yaşamına son vermişti! Babasının ifadesi...
Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik Barış Kılıç sosyal medya karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.