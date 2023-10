Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yiğit Kirazcı'nın oynadığı diziler!

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların rol aldığı diziye 33. bölümde dahil olan ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı Evlilik Hakkında Her Şey, Çatı Katı Aşk ve Hizmetçiler gibi birçok yapımda oynadı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı'nın hayatı ve biyografisi...

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Koç Lisesi'nden mezun oldu.

Yiğit Kirazcı, 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünü bitirdi.

Üniversite yıllarında modellik yapan Kirazcı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve oyunculuğa ilk adımını 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle attı.

Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise Netflix dizisi 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi.

2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırmıştır.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN RÜZGAR'I YİĞİT KİRAZCI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

2007 Son Tercih Teoman Konuk oyuncu Show TV

2011 Mavi Kelebekler Kosta Nikoliç TRT 1

2012 Sudan Bıkmış Balıklar Erkan Star TV

2013-2014 Vicdan Yardımcı oyuncu Kanal D

2014-2016 Güllerin Savaşı Mert Gencer

2016-2017 Seviyor Sevmiyor Tuna Ertürk Başrol oyuncusu atv

2017 Seni Kimler Aldı Barış Çamay

2018 8. Gün Ahmet Ekşi Yardımcı oyuncu

2019 Yüzleşme Levent Elibeyaz Başrol oyuncusu Kanal D

2020 Hizmetçiler Aras Atahanlı

Çatı Katı Aşk Demir Yılmaz

2021-2022 Evlilik Hakkında Her Şey Yıldırım Şahin FOX

2023- Kızılcık Şerbeti Rüzgâr Yardımcı oyuncu Show TV

İnternet dizi ve filmleri

Yıl Yapım Rol Notlar Platform

2019 Hakan: Muhafız Fırat Yardımcı oyuncu Netflix

2020 Galiçya İşgal Altında Oytun Başrol oyuncusu YouTube

2021 50m2 Yakup Yardımcı oyuncu Netflix

Ex Aşkım Can Başrol oyuncusu GAİN

2022 Aşkın Kıyameti Yusuf Netflix

2023- Sarmaşık Zamanı Özgür beIN CONNECT