Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde şaşırtan hata! Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesindeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle ekran macerasına ara verdi. Son olarak 29. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti'nde öyle bir hata yapıldı ki dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in kaza yaptığı sahnedeki çekim hatası sosyal medyada gündem oldu. O sahneye; 'Bariz çekim hatası', 'Bu kadarda olmaz' gibi yorumlar yapıldı.

Dizide; Fatih'in onu aldattığını ispartları ile tüm aile içinde açıklayan Doğa yüzüğünü fırtlatıp evden gidiyor. Kıvılcım ise bir hışımla kızının peşinden gidiyor.

Kıvılcım, Doğa için telaşlanırken hastaneden gelen telefon onu iyice endişelendiriyor. Doğa'nın doğumunun başladığını ve ameliyata alındığını öğrenince Ömer'e söylüyor.

Ömer hızlı bir şekilde hastaneye yetişmek için hızlandığında ise

korkunç bir kaza geçiriyorlar. Ambulans ve polis geldiğinde arabada

bir ölü ve bir yaralının olduğu anons ediliyor. Kıvılcım'ın mı Ömer'in mi öldüğü merak edilirken bu sahnedeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine düştü.

Bu sahnede Kıvılcım ve Ömer'in yola çıkarken ve yolda gittikleri esnada emniyet kemerlerinin takılı olduğu görülüyor. Ancak Ömer'in hızlandığı anda Kıvılcım'ın emniyet kemerinin bir anda takılı olmadığı görülüyor.

