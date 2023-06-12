MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde şaşırtan hata! Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesindeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde şaşırtan hata! Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesindeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı

12.06.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 29. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi son bölümüyle reyting rekoru kırarken Doğa'nın Fatih ile yüzleştiği sahne ve Kıvılcım'la Ömer'in kaza sahnesi büyük ses getirdi. Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesinde yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde şaşırtan hata! Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesindeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle ekran macerasına ara verdi. Son olarak 29. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti'nde öyle bir hata yapıldı ki dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in kaza yaptığı sahnedeki çekim hatası sosyal medyada gündem oldu. O sahneye; 'Bariz çekim hatası', 'Bu kadarda olmaz' gibi yorumlar yapıldı.

kızılcık

Dizide; Fatih'in onu aldattığını ispartları ile tüm aile içinde açıklayan Doğa yüzüğünü fırtlatıp evden gidiyor. Kıvılcım ise bir hışımla kızının peşinden gidiyor.

kılvım 3

Kıvılcım, Doğa için telaşlanırken hastaneden gelen telefon onu iyice endişelendiriyor. Doğa'nın doğumunun başladığını ve ameliyata alındığını öğrenince Ömer'e söylüyor.

kıvılcımmm

Ömer hızlı bir şekilde hastaneye yetişmek için hızlandığında ise
korkunç bir kaza geçiriyorlar. Ambulans ve polis geldiğinde arabada
bir ölü ve bir yaralının olduğu anons ediliyor. Kıvılcım'ın mı Ömer'in mi öldüğü merak edilirken bu sahnedeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine düştü.

kızılcık 2

Bu sahnede Kıvılcım ve Ömer'in yola çıkarken ve yolda gittikleri esnada emniyet kemerlerinin takılı olduğu görülüyor. Ancak Ömer'in hızlandığı anda Kıvılcım'ın emniyet kemerinin bir anda takılı olmadığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömer dizisinin kutlamasında sahne aldı! Pozları nefes kestiÖmer dizisinin kutlamasında sahne aldı! Pozları nefes kesti
Finali görünce olay çıkardı! Öfkelenip...Finali görünce olay çıkardı! Öfkelenip...
Büyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktıBüyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktı
Anahtar Kelimeler:
Evrim Alasya Barış Kılıç sosyal medya doğukan güngör

En Çok Okunan Haberler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! G.Saray'ın yıldızının talebine yanıt gecikmedi

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! G.Saray'ın yıldızının talebine yanıt gecikmedi

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.