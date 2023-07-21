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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’dan Alp Navruz’u paylaştı! Beğeni butonu çöktü

21.07.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında yer alan Sıla Türkoğlu aşk hayatıyla sık sık gündem oluyor. Dizide Doğa karakterine hayat veren Türkoğlu dizisinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Alp Navruz’la beraber tatile çıktı. Sosyal medya hesabından Alp Navruz’un bir pozunu paylaşan Türkoğlu’na beğeni yağdı.

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu tatil paylaşımlarına devam ediyor. Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan ünlü ismin son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medya hesabını aktif olanan Türkoğlu yeni pozlarıyla beğeni topladı. Peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü isim paylaşımında Alp Navruz’un da bir pozuna yer verdi.

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Sıla Türkoğlu'nun paylaşımına takipçileri "Hayatımda biri olursa saklamam demişti, sözünü tuttu", "İşte beklediğim fotoğraflar", "Helal olsun size, sevgi böyle açık yaşanır" yorumlarında bulundu.

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24 yaşında olan güzel oyuncunun pozlarını beğenenler arasında Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sümeyye Aydoğan ve Özge Yağız da yer aldı.

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