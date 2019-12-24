Kızılcık tarhanası çorbası tarifi

Mevsim geçişlerinde vücudunuzun direncini artırmak istiyorsanız bu aşamada beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Kızılcık tarhanası çorbası bu anlamda size şifa olacak. İşte kızılcık tarhanası yapılışı...

KIZILCIK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir litre su

3 kaşık kızılcık tarhanası

2 yemek kaşığı yağ

2 diş sarımsak

Göz kararı tuz

KIZILCIK TARHANASI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak yağı tencereye alın ve ısıtmaya başlayın. Yağ tamamen ısınınca bir litre suyu tencereye ilave edin.

Ardından içine kızılcık tarhanasını da ekleyip karıştırın.

Çorba koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin.

Çorba pişerken bir yandan havanda sarımsakları ezin ve kaynayan çorbanın içine ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 10 dakika kaynamaya bırakın. Son olarak tuzunu ekledikten sonra altını kapatabilirsiniz. Servis yaparken üzerine krema dökerek sunabilirsiniz.

