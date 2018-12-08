MAGAZİN

Kızım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü'nün hastalığı ilerliyor! (Kızım 12. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2018 01:38 | Son Güncelleme

Kızım dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızım son bölümde dedesinden kalan miras için Öykü'yü almak isteyen Asu, açtığı mahkemeyi kazandı. Öykü'nün velayetini alan Asu, baba kızı ayırdı. Öykü gözyaşları içinde babasına veda etti. Kızım'ın 13. yeni bölüm fragmanında ise Öykü ve Asu arasında yüzleşme yaşanıyor. Okulda tiyatro oyununa çıkan Öykü, hastalığı nedeniyle sahnede bayılınca Demir ve Candan büyük panik yaşıyor. İşte Kızım 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kızım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü'nün hastalığı ilerliyor! (Kızım 12. son bölüm izle)

TV8'in duygusal dizisi Kızım 12. son bölümüyle 7 Aralık Cuma akşamı ekrana geldi. Kızım son bölümde, aniden ortaya çıkarak Demir ve Öykü'nün hayatlarını karıştıran Asu yeni bir hamle yaptı. Öykü'nün dedesinden kalan mirası alabilmek için harekete geçen Asu, yıllardır görmediği kızı Öykü'yü alabilmek için velayet davası açtı. Davayı kazanan Asu, kızını Demir'den alarak götürdü. Kızın son bölüm finalinde Demir ve Öykü'nün ayrılık sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

Kızım'ın 13. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kızım yeni bölümde mahkeme kararıyla babasından ayrılarak annesiyle yaşamaya başlayan Öykü yine hayal kırıklığı yaşıyor. Annesiyle yüzleşme yaşayan Öykü okulda da hastalanıyor. Uzun zamandır hazırlandığı Pamuk Prenses oyunu için sahneye çıkan Öykü, oyun sırasında bayılıyor.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Öykü birdenbire annesi olarak karşısına çıkan Asu konusunda şaşkın ve öfkelidir. Kendisini neden terk edip gittiğini ve neden birdenbire çıkıp geri geldiğini merak eden Öykü'nün sorularına karşı Asu hazırlıksız yakalanır.

Cemal ve Asu'nun planları kusursuzca işlerken, Öykü'ye dedesinden gelen gizemli mektup durumları ne yönde değiştirecektir? Bu beklenmedik gelişme Demir'in ne tür adımlar atmasına neden olacaktır? Öykü ile daha çok vakit geçirmesi gerektiğini düşünen Asu, Öykü'yü kendisiyle birlikte dışarı çıkmaya zorlar ve karşısında Candan'ı bulur. Candan'ın meydan okuyuşuna karşı Asu nasıl karşılık verecektir?

PARTNERBu problemi pek ciddiye almıyoruz ama iş işten geçince tedavi edilemiyorBu problemi pek ciddiye almıyoruz ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Arka Sokaklar'da 500. bölüm sürprizi!Arka Sokaklar'da 500. bölüm sürprizi!
İstanbullu Gelin'de Esma'yı yıkan haber!İstanbullu Gelin'de Esma'yı yıkan haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kızım kızım 13. yeni bölüm izle kızım 13. yeni bölüm fragman kızım 12. son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

İlginizi Çekebilir

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jet Sosyete 2. sezon 8. son bölümdeki çekim hataları izleyenleri güldürdü!

Jet Sosyete'de güldüren çekim hataları!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Melike İpek Yalova hangi rolde oynayacak?

Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz oyuncu!

Söz 63. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Söz'de Derya ve Yavuz'un büyük yüzleşmesi!

Söz'de Derya ve Yavuz'un büyük yüzleşmesi!

Muhteşem İkili dizisine sürpriz oyuncu! Muhteşem İkili'de Ela (Ahsen) rolünü kim oynuyor?

Muhteşem İkili'de ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Arka Sokaklar 500. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'dan 500. bölüm sürprizi!

Arka Sokaklar'da 500. bölüm sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Esma'ya 'alzheimer' şoku! İstanbullu Gelin 65. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Esma'yı yıkan haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.