Kızım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü'nün hastalığı ilerliyor! (Kızım 12. son bölüm izle)

TV8'in duygusal dizisi Kızım 12. son bölümüyle 7 Aralık Cuma akşamı ekrana geldi. Kızım son bölümde, aniden ortaya çıkarak Demir ve Öykü'nün hayatlarını karıştıran Asu yeni bir hamle yaptı. Öykü'nün dedesinden kalan mirası alabilmek için harekete geçen Asu, yıllardır görmediği kızı Öykü'yü alabilmek için velayet davası açtı. Davayı kazanan Asu, kızını Demir'den alarak götürdü. Kızın son bölüm finalinde Demir ve Öykü'nün ayrılık sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

Kızım'ın 13. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kızım yeni bölümde mahkeme kararıyla babasından ayrılarak annesiyle yaşamaya başlayan Öykü yine hayal kırıklığı yaşıyor. Annesiyle yüzleşme yaşayan Öykü okulda da hastalanıyor. Uzun zamandır hazırlandığı Pamuk Prenses oyunu için sahneye çıkan Öykü, oyun sırasında bayılıyor.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öykü birdenbire annesi olarak karşısına çıkan Asu konusunda şaşkın ve öfkelidir. Kendisini neden terk edip gittiğini ve neden birdenbire çıkıp geri geldiğini merak eden Öykü'nün sorularına karşı Asu hazırlıksız yakalanır.

Cemal ve Asu'nun planları kusursuzca işlerken, Öykü'ye dedesinden gelen gizemli mektup durumları ne yönde değiştirecektir? Bu beklenmedik gelişme Demir'in ne tür adımlar atmasına neden olacaktır? Öykü ile daha çok vakit geçirmesi gerektiğini düşünen Asu, Öykü'yü kendisiyle birlikte dışarı çıkmaya zorlar ve karşısında Candan'ı bulur. Candan'ın meydan okuyuşuna karşı Asu nasıl karşılık verecektir?



