Kızım 4. yeni bölüm 2. fragmanı: Öykü'yü Demir'den alıyorlar! (Kızım son bölüm izle)

Kızım 3. bölümünde kaza sonrası Candan, Demir ve Öykü’nün onun evine dönmeleri için ısrar eder ama Demir’in hastane çıkışı başka planları vardır. Uğur tabloları almak için Demir’e yeni bir fikirle gelir. Demir bu riskli fikri kabul edip etmemek konusunda kararsız kalır. Bu sırada Öykü’nün hastane korkusu beklenmedik bir sonuç doğurur.

Kızım 4. yeni bölüm 2. fragmanı tv 8 tarafından yayınlandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı Kızım dizisi, Cuma günleri yayınlanıyor. Kızım dizisi son bölümde Demir, Candan'ın evini soymaktan vazgeçmiş ve Uğur'a söylememiştir. İkili bunu tartışırken ellerinde tablo Candan'a yakalanmıştı. Uğur hapise girerken Demir paçayı kurtardı. Kızım 4. yeni bölüm fragmanında Demir, Öykü'yü getiren kadının peşine düşer. Ondan öğrendikleri ile şok olur. Geçmişiyle yüzleşirken Demir, Öykü'nün onun kızı olmadığı anlaşılır ve Sosyal Hizmetler tarafından Öykü alınır. Demir şimdi ne yapacak? Öykü için savaşacak mı? İşte Kızım 4. yeni bölüm fragmanları...

Küçük kız büyük sırını kimseye anlatmazken, kendisinde oluşmaya başlayan değişiklikleri de herkesten saklamaya çalışır.

KIZIM 3. SON BÖLÜM İZLE

Candan ise, Öykü ve gerçek yüzünü bilmediği Demir’in varlığına iyice alışmıştır.

Öykü ile Demir Candan'a çorba yapıyor ???????? pic.twitter.com/5JxtpaLrEG — Kızım (@kizimdizisi) 5 Ekim 2018

KIZIM DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Öykü (Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

OYUNCULAR

Demir Göktürk / Buğra Gülsoy

Candan Hoşgör / Leyla Lydia Tuğutlu

Öykü Tekin / Beren Gökyıldız

Cemal Eröz / Serhat Teoman

Uğur Adıgüzel / Tugay Mercan

Sevgi Günay / Sinem Ünsal

Müfide Adıgüzel / Suna Selen

