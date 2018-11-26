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Kızım'da Demir'i şoke eden mektup! Öykü gidiyor mu? Kızım 11. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.11.2018 01:36 | Son Güncelleme

Kızım dizisinin 11. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. Kızım 11. yeni bölümde, Öykü yıllar sonra ortaya çıkan annesi Asu'yla yüzleşiyor ve kendisini neden terk ettiğini soruyor. Demir ise Öykü'ye dedesinin yazdığı mektubu okuyor ve miras kaldığını öğreniyor. Ancak Demir Öykü'nün geleceği ve hastalığının tedavisi için kritik bir karar vermek zorunda kalıyor. Demir Öykü'yu Asu'ya verecek mi? İşte Kızım 11. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Kızım'da Demir'i şoke eden mektup! Öykü gidiyor mu? Kızım 11. yeni bölüm fragmanı izle!

TV8'in duygusal dizisi Kızım'ın 30 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. Kızım 11. yeni bölümde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Babasının Öykü'ye miras bıraktığını öğrenen Asu terk ettiği kızını geri almak için uğraşıyor.

KIZIM 11. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Candan ve Asu karşılaşıyor. Asu, Candan'a 'Ben Öykü'nün annesiyim. Benimle gelecek' diyor. Candan ise Öykü'nün gitmek istememesi üzerine Asu'yu kolunu tutarak durduruyor. Öykü'ye her geçen gün daha da bağlanan Demir onu kaybetme korkusu yaşarken eve gelen bir not bu korkusunu daha da arttırıyor. Dedesinin Öykü'ye yazdığı mektubu okuyan Demir, miras kaldığını öğrenince Asu'nn amacını anlıyor. Ancak kızının tedavisi ve ilerleyen yaşlarda bakımı için büyük bir para gerektiğini bilen Demir kritik bir karar veriyor. Öykü'ye dedesinden kalacak mirasın annesi Asu'nun bakması şartıyla verileceğini öğrenen Demir, kızının geleceği için Öykü'yü annesine vermeyi kabul ediyor. Bunu öğrenen Öykü ise gözyaşlarına boğuluyor. Yıllar sonra annesi Asu'yla yüzleşen Öykü ise 'Beni neden terk ettin. Şimdi niye geri geldin' diye soruyor.

. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım, 11. bölümüyle cuma akşamı 20:00'de TV8 ekranlarında...

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in sevilen dizisi Kızım'ın son bölümünde yıllar önce kaybettiği kardeşini hatırlayan Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra İstanbul'dan gitmeye karar verdi. Ancak Demir, Candan'ın karşısına çıkarak gitmesini istemedi. Candan kalmaya ve Öykü'ye yardım etmeye karar verdi.

Diğer yandan ise yaptıkları son işle paraya kavuşan Demir ve Uğur kalan paralarıyla ev satın aldı. Böylece kira derdinden kurtulan Demir, yapacak iş aramaya başladı. Korsan taksicilik yapmaya başlayan Demir bu işi daha fazla beceremedi. Demir son olarak bir inşaata giderek çalışmaya başladı. Diğer yandan ise hasta olan babasıyla konuşan Asu, kendisine kalacak olan 2 milyon TL'lik mirası alabilmek için kızına sahip çıkması gerektiğini öğrendi. Öykü'nün peşine düşen Asu, kızını almak istediğini Demir'e söyledi. Final sahnesinde ise eve gelen Asu, Öykü'ye annesi olduğunu açıkladı.

Asu, babasından kalan mirası ele geçirebilmek için vakit geçirmeden harekete geçer ve Öykü ile yakınlaşmaya çalışır. Öykü, çevresinde gerçekleşen sarsıcı değişimlerden habersiz okulda oynayacakları tiyatro oyununa hazırlanmaktadır. Asu'nun, Öykü'nün annesi olduğunu öğrenen Demir için, bu beklenmedik gelişme şok etkisi yaratır. Bu şok üzerine Asu'nun, Öykü'yü almak istemesi, Demir'i iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Demir, Asu'nun bu beklenmedik hamlesine nasıl karşılık verecektir?

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