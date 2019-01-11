MAGAZİN

Kızım dizisi 16. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 11 Ocak Cuma TV8 yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 11.01.2019 02:48 | Son Güncelleme

Kızım dizisi 16. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. TV8'de son olarak 28 Aralık Cuma akşamı 15. son bölümüyle ekrana gelen Kızım'da Öykü'nün velayet davasında annesi Asu'yu seçmesi, Demir'e büyük şok yaşatmıştı. Peki Kızım dizisi yeni bölüm bu akşam neden yok? Kızım 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tv8 11 Ocak Cuma yayın akışı.

Kızım dizisi 16. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 11 Ocak Cuma TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarında cuma akşamları ekrana gelen Kızım dizisinin 16. yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle iddialı diziler ekrana verdi. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisinin yeni bölümünün 25 Ocak Cuma yayınlanması bekleniyor.

TV8'de ise 11 Ocak Cuma akşamı Kızım dizisi yerine 20.00'de Şahan Gökbakar'ın Osman Pazarlama isimli filmi ekrana gelecek.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızım'ın son bölümünde, Candan Demir'in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrendi. Demir, Cemal ve Uğur hakkındaki gerçekleri öğrenince büyük şok yaşayan Candan, Demir'den uzaklaştı. Dizide velayet davasında ise herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Mahkemede Öykü annesini seçince, Öykü'nün velayeti Demir yerine Asu'ya verildi. Kızının Asu'yu seçmesiyle Demir büyük bir yıkım yaşadı.

5c24f0de0f2544080ce02cee

Öykü'nün gerçek kızı olup olmadığını anlamak isteyen Demir DNA testi yaptırdı. Ancak bu testi yaptıracağını duyan Öykü kendisine küstü. Demir ise aldığı sonuç zarfını açmadı. Öykü'ye 'Sonuç ne olursa olsun sen benim kızımsın' diyen Demir DNA sonucunu açmadan yırtıp attı.

Candan ise Uğur'un annesinin evine gittiğinde gördüğü fotoğrafla şoke oldu. Demir'in en yakın arkadaşı olan Uğur'un evine soymaya çalışan kişi olduğunu anlayan Candan, Demir hakkındaki gerçekleri öğrenmek için Cemal'in kapısını çaldı. Demir ve Uğur'un hırsız olduğunu öğrenen Candan büyük şok yaşadı. Uğur ise Candan'ın yanına giderek, Cemal'in de bir hırsız olduğunu ve yalan söylediğini anlattı. Çevresindeki herkesin kendisini kandırdığını anlayan Candan, Demir'den de uzaklaştı.

Demir ise velayet davasının gerilimini yaşadı. Mahkemede Asu'nun alkolik, Demir'in ise sabıkalı olduğu ortaya çıkınca hakim son kararı vermek için Öykü'ye sordu. Ancak Öykü annesi Asu'nun yanında kalmak istediğini söyledi. Mahkeme de Öykü'nün velayetini Asu'ya verdi. Kızının annesini seçmesine inanamayan Demir adeta yıkıldı.


Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
İstanbullu Gelin'de flaş gelişme! Yeni bölüm tarihi belli olduİstanbullu Gelin'de flaş gelişme! Yeni bölüm tarihi belli oldu
FOX TV'den yeni online içerik platformu: FOXplayFOX TV'den yeni online içerik platformu: FOXplay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kızım kızım 16. yeni bölüm kızım neden yok TV8 kızım yeni bölüm ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Takipçisine cinsel organlı gönderme!

Takipçisine cinsel organlı gönderme!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

11 dakika arayla 2 deprem!

11 dakika arayla 2 deprem!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar 502. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 11 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı!

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi belli oldu!

İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

İstanbullu Gelin'de flaş gelişme! Yeni bölüm tarihi belli oldu

FOX TV'den yeni online içerik platformu: FOXplay

FOX TV'den yeni online içerik platformu: FOXplay

Ufak Tefek Cinayetler'in yönetmeninden yeni dizi projesi!

Ufak Tefek Cinayetler'in yönetmeninden yeni dizi projesi!

Muhteşem İkili için flaş karar! Muhteşem İkili 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Muhteşem İkili için flaş karar!

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinin çekimleri başladı! İşte ilk kareler

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk kareler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.