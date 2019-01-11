Kızım dizisi 16. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 11 Ocak Cuma TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarında cuma akşamları ekrana gelen Kızım dizisinin 16. yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle iddialı diziler ekrana verdi. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisinin yeni bölümünün 25 Ocak Cuma yayınlanması bekleniyor.

TV8'de ise 11 Ocak Cuma akşamı Kızım dizisi yerine 20.00'de Şahan Gökbakar'ın Osman Pazarlama isimli filmi ekrana gelecek.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızım'ın son bölümünde, Candan Demir'in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrendi. Demir, Cemal ve Uğur hakkındaki gerçekleri öğrenince büyük şok yaşayan Candan, Demir'den uzaklaştı. Dizide velayet davasında ise herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Mahkemede Öykü annesini seçince, Öykü'nün velayeti Demir yerine Asu'ya verildi. Kızının Asu'yu seçmesiyle Demir büyük bir yıkım yaşadı.

Öykü'nün gerçek kızı olup olmadığını anlamak isteyen Demir DNA testi yaptırdı. Ancak bu testi yaptıracağını duyan Öykü kendisine küstü. Demir ise aldığı sonuç zarfını açmadı. Öykü'ye 'Sonuç ne olursa olsun sen benim kızımsın' diyen Demir DNA sonucunu açmadan yırtıp attı.