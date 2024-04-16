'Kızım üvey babasıyla birlikte' dedi! Esra Ezmeci duyduklarına inanamadı! 'Yatak odasındaki ses kaydı...'

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa bu defa Afyonkarahisar'dan aradığını söyleyen Zehra Hanım'ın itirafı damga vurdu.

Zehra Hanım, 'Benim ikinci evliliğim olan kişi 17 yaşındaki kızımla ilişki yaşıyor.' deyince Esra Ezmeci duyduklarına inanamadı ve 'Ne?' diyerek tepki gösterdi. Ezmeci, 'İkinci eşiniz 17 yaşındaki kızınızla birlikte mi?' diyerek yeniden sordu.

'17 YAŞINDAKİ KIZIM...'

Zehra Hanım; '2 aydır birlikte olduklarını biliyorum. Anlatılmayacak şekillerde gördüm' dedi. Ezmeci 'Nasıl yakaladınız nasıl öğrendiniz?' diye sordu. Zehra Hanım ise; 'Ben Müge Anlı'ya da Esra Erol'a da başvurdum sonuç alamadım. Size başvurdum. Şikayetçi oldum.' dedi.

DUYDUKLARINA İNANAMADI

15 yıldır ikinci eşiyle birlikte olduğunu söyleyen Zehra Hanım eşinin 8 çocuk babası olduğunu da dile getirdi. Esra Ezmeci duyduklarına inanmakta güçlük çekti.

'İLİŞKİYE GİRERKEN...'

Şu anda kızının eşiyle birlikte köyde kaldığını söyleyen Zehra Hanım şüphelenip yatak odasına ses kaydı koyduğunu ve daha sonra bir gün oturma odasında ilişkiye girdiklerini gördüğünü itiraf etti.

Ezmeci 'Ne yaptın? Gitmedin mi yanlarına? İlişkiye girerken gördün. Ne yaptınız?' diye sordu. Zehra Hanım ise 'Bir şey yapamadım. Beni tehdit etti' dedi. Esra Ezmeci duydukları karşısında 'Bu ne biçim şey. Sapık mıdır sapkın mıdır?' diyerek isyan etti.