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Kızını öldürdüğünü iddia eden köpeği pompalı tüfekle vurdu! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı

25.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’da yaşanan bir olay adeta infial yarattı ve hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi. İsmi açıklanmayan bir anne kızını öldürdüğünü iddia ettiği bir sokak köpeğine pompalı tüfekle saldırdı. Köpeği cezalandırmak isteyen acılı anne hayvana defalarca ateş ederek öldürdü. Olaya ilişkin görüntülerin paylaşılması tepkilere neden oldu.

Kızını öldürdüğünü iddia eden köpeği pompalı tüfekle vurdu! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı

Lübnan’ın Bekaa bölgesinde bir sokak köpeğinin küçük bir kıza saldırdığı iddia edildi. Köpek saldırısının sonrasında ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan küçük kız yaşam mücadelesini kaybetti. Kızının ölüm haberini alan acılı anne evinde bulunan pompalı tüfekle bir anda sokağa koştu.

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TEPKİ ÇEKTİ

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Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde annenin kızına saldırdığını iddia ettiği köpeği pompalı tüfekle öldürdüğü anlar tepkilere neden oldu. Annenin olay sırasında çevredekiler tanıkların ifadelerine göre “Kızımın intikamını aldım” dediği söylendi.

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Olay anına dair görüntülerin sosyal medyada kısa sürede popüler olmasından sonra Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hajj Hassan, köpeğin zararsız göründüğü belirterek yerel makamlara soruşturma başlatma çağrısında bulundu. Bakan konuyla iligli olarak başsavcılıkla temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan
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