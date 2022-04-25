Kızını öldürdüğünü iddia eden köpeği pompalı tüfekle vurdu! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı

Lübnan’ın Bekaa bölgesinde bir sokak köpeğinin küçük bir kıza saldırdığı iddia edildi. Köpek saldırısının sonrasında ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan küçük kız yaşam mücadelesini kaybetti. Kızının ölüm haberini alan acılı anne evinde bulunan pompalı tüfekle bir anda sokağa koştu.

TEPKİ ÇEKTİ

Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde annenin kızına saldırdığını iddia ettiği köpeği pompalı tüfekle öldürdüğü anlar tepkilere neden oldu. Annenin olay sırasında çevredekiler tanıkların ifadelerine göre “Kızımın intikamını aldım” dediği söylendi.

Olay anına dair görüntülerin sosyal medyada kısa sürede popüler olmasından sonra Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hajj Hassan, köpeğin zararsız göründüğü belirterek yerel makamlara soruşturma başlatma çağrısında bulundu. Bakan konuyla iligli olarak başsavcılıkla temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi.



