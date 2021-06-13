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  4. Kızını parka götürürken ölmüştü! Şehir eşkıyalarının çatışması kamerada

Kızını parka götürürken ölmüştü! Şehir eşkıyalarının çatışması kamerada

13.06.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de kızını parka götürmek isteyen baba, çatışmada hayatını kaybetmişti. O çatışma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, elinde silah olan kişinin rast geçe çevreye ateş açtığı görüldü. Kurşunların bazılarının çevredeki araçlara isabet ederek camları patlattığı da görüldü.

Şişli'de geçtiğimiz cuma günü, 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı. İki yaşındaki kızı Ada'yı parka götüren Okan Karaten öldü, biri motosikletli kurye iki kişi de yaralandı.

DEHŞETE DÜŞÜREN O ANLAR

O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir mahalle sakinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı görülüyor. Bu sırada iki araç arasında saklanan kişi vuruluyor. Bu kişinin çatışan grupla bağlantılı olduğu belirtildi. Rast gele sıkılan kurşunlar araçların camlarına da isabet ediyor. Çatışmaya şahit olan bazı kişilerin ise rahat tavırları dikkat çekiyor. Çatışmada Okan Karaten hayatını kaybederken biri motokurye iki kişi de yaralanmıştı.

DHA

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İstanbul Şişli

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