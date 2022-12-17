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  4. Kızını rahatça pazarlamak için ev kiraladı! Olayın perde arkası mide bulandırdı

Kızını rahatça pazarlamak için ev kiraladı! Olayın perde arkası mide bulandırdı

17.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da yaşayan ismi paylaşılmayan bir kadının, 14 yaşındaki kızını yıllardır erkeklere pazarladığı, bu hizmeti rahatça verebilmek için de ayrı bir ev kiraladığı ortaya çıktı. Yıllarca süren bu işkencenin ortaya çıkması ile, annenin polisler tarafından tutuklandığı ve bir çocuğu fuhuşa zorlamakla suçlandığı açıklandı.

Kızını rahatça pazarlamak için ev kiraladı! Olayın perde arkası mide bulandırdı

14 yaşındaki bir kızın annesinin, küçük kızını erkeklere pazarlamak için merkez olarak kullanmak amacıyla bir apartman dairesi kiraladığı iddia edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'nın Usievich caddesindeki mülkten annenin hesabına sayısız ödeme yapıldığı da öne sürüldü. Anne ise, kızını seks işçisi olarak pazarladığı şüphesiyle tutuklandı.

EN AZ ÜÇ YIL SÜRDÜ

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Annenin ayrıca, 14 yaşındaki çocuğu internet üzerinden yayınladığı bir reklamda müşteri çekmek için afişe ettiği ve 'aşk rahibesi' olarak damgaladığı ortaya çıktı.

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İlk olarak 2019'da gerçekleştiğine inanılan olayın 2022'de kadının yeni bir mülk kiralamasıyla ortaya çıkması üzerine olayın en az üç yıldır sürdüğü tahmin edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya fuhuş

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