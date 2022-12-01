5 yaşındaki kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

27 yaşındaki Vanesa Alejandra Mansilla, beş yaşındaki kızını betona gömdüğü ve onu komodin olarak kullandığı ortaya çıkınca polis tarafından tutuklandı. Memurlar, beş yaşındaki Milagros'un cesedini betona yerleştirilmiş tahta bir kasanın içinde buldular. Yapılan araştırmalar, çocuğun solunum yolu enfeksiyonundan öldüğünü ortaya çıkardı.

BİR DİZİ SAĞLIK SORUNU VARDI

Bu enfeksiyonun ardından Mansilla'nın kızının cesedini naylon bir torbaya gömdüğü, tahta bir kutunun içine koyup ve betonla kapattığı iddia edildi. Bu iddia tüyler ürpertici bir keşfin ardından, Milagros'un ölümünde birkaç ay sonra doğrulandı. Milagros'un erken doğduğu ve hayatının büyük bir bölümünde yatalak olduğu söylendi. Adli tıp raporunda doğrulanan bir solunum yolu enfeksiyonundan küçük kızın, ne yazık ki bir dizi sağlık sorunu vardı.

BABASININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Mansilla'nın aile üyeleri, üç çocuk annesinin yedi ve üç yaşındaki diğer iki çocuğunu tercih ettiğini ve üç çocuktan en küçüğünün de genellikle sağlıksız koşullarda bırakıldığını iddia etti. Polis, Milagros'un babası tarafından Ekim ayında yapılan bir şikayetin ardından cinayet ve gizlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

ZAMANI BELİRLENEMEDİ

Yapılan otopsi, çocuğun nasıl öldüğünü doğrulasa da, ne zaman öldüğünü doğrulayamadı. Anne Mansilla polise, kızının ölümünden sonra korktuğunu ve ne yapması gerektiğinden emin olmadığını, bu yüzden onu kutuya koyup betona gömdüğünü söyledi. Mansilla, korkunç ölüm ve gizlenmeye ilişkin soruşturmalar devam ederken şu anda polis nezaretinde tutuluyor.