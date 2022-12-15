Sosyal medya ayağa kalktı! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı... ''Eğitimi için''

Sosyal medyada 'Bosselina' adıyla tanınan anne, görüntülerde çocuğunun örgülerini saç derisine yakın bir yerden keserken görülüyordu. Aynı zamanda ona öfkeyle ''Aslında saçlarını kesmek gibi bir niyetim yoktu ama bugün bana itaatsizlik ettin. Güzel olmanın eğitim almaktan veya anneni dinlemekten çok daha iyi olduğunu düşündüğün için ne yazık ki yanılıyorsun, değil mi?" dediği duyuluyordu.

AÇIKLAMA YAPTI

Video sayısız endişeli yorum alınca, Bosselina kızıyla bir başka video çekip paylaştı. Bu videoda ise ona "Bu disiplin biçiminin, kullanabileceğim fiziksel taciz gibi diğer herhangi bir disiplin biçiminden çok daha iyi olduğunu düşünüyor musun?" diye sordu. Kızı ise sessizce "Evet," diye yanıtladı.

DAHA ÇOK ENDİŞE YARATTI

Ancak bu video da insanları rahatlatmadı hatta daha da çok endişelendirdi. Birçoğu, kızına her şeyin yolunda olduğunu söylemesi için açıkça zorbalık yaptığını öne sürdü. Sonrasında rahatsız edici klipleri sayfasından kaldıran Bosselina, eleştirilere değinen iç rahatlatma amaçlı birkaç video daha yayınladı.

PERUK TAKTI

Birinde kızının bir peruk taktığı, insanların onun bir kurban olduğunu düşünmekte haksız olduklarını söylediği ve gülümsediği görülüyordu. Devam eden klipte Bosselina ona, onu daha önce uyardığını ve uygunsuz davranışlarını devam ettiğinde saçlarını kesip, kaydedip yayınlayacağını söylediğini hatırlattı. Kızı ise onu onayladı ve destek verdi.

''EĞİTİM ÖNCELİKLİ''

Sonrasında ise bunun zor bir ders olduğunu, ancak eğitimin güzellikten önce geldiğini ve yaptığı şeyin aslında çocuğuna güç aşılamak olduğunu savundu. Aslında sorunun onun çok şımarması olduğunu ve zaman zaman bazı eşyalarını elinden alarak da onu cezalandırdığını da ekledi. Videoyu kızını öperek bitirdi ve ona "Seni seviyorum evlat" dedi.



