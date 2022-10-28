Kızının cinsel ilişki görüntülerini internette görünce deliye döndü! Videodaki genci bulup öldürene kadar dövdü

Malezya’nın Sarawak şehrinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bir baba 16 yaşındaki kızının 18 yaşındaki Phan Di Ran isimli gençle cinsel ilişkiye girdiği anlara ait görüntüleri internette gördü. Gencin görüntüleri internette ifşa ettiğini düşünen baba hemen harekete geçti. China Press’in haberine göre adam genci bulduğunda onunla yüzleşti ve öldüresiye dövdü. Bir arkadaşıyla birlikte Phan Di Ran’ın yanına giden baba, genci önce yumrukladı ardından ise plastik sandalyelerle dövmeye başladı. Genci hastane yerine karakola götüren baba ondan şikayetçi oldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI AMA KURTULAMADI

Oğullarının karakolda olduğunu öğrenen anne ve baba genci alarak hastaneye gitti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Phan Di Ran kurtarılamadı.