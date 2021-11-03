Kızının tedavisini reddetmişti! Ceren Hindistan hakkında mahkemeden flaş karar

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istememiş, kızının tedavisini yarım bırakarak hastaneden ayrılmıştı. Bunun üzerine hastane yetkilileri, aile mahkemesine başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda, 6 yaşındaki Arya’nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği, ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirilmişti. Hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtmişti.



DÜZENLİ KONTROL

Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme özel hastanenin koruma kararını kabul etti. Kararda Ceren Hindistan'ın Nisan 2022 yılına kadar belirli aralıklarla kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun da mahkemeye sunulmasına karar verdi.

