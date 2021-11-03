MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızının tedavisini reddetmişti! Ceren Hindistan hakkında mahkemeden flaş karar

Kızının tedavisini reddetmişti! Ceren Hindistan hakkında mahkemeden flaş karar

03.11.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya’nın kemoterapi tedavisini reddetmesi üzerine özel hastanenin aile mahkemesinde çocuğu koruma altına alınmasını isteyerek açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Hindistan'ın Nisan 2022’ye kadar belirli aralıklarla kızı için sağlık raporu alarak mahkemeye sunmasına karar verdi.

Kızının tedavisini reddetmişti! Ceren Hindistan hakkında mahkemeden flaş karar

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istememiş, kızının tedavisini yarım bırakarak hastaneden ayrılmıştı. Bunun üzerine hastane yetkilileri, aile mahkemesine başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

SVF5SdgEs0OQYNjcw51Xfw

BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda, 6 yaşındaki Arya’nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği, ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirilmişti. Hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtmişti.
262686439617ba83cb1453

DÜZENLİ KONTROL

Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme özel hastanenin koruma kararını kabul etti. Kararda Ceren Hindistan'ın Nisan 2022 yılına kadar belirli aralıklarla kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun da mahkemeye sunulmasına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanal D spikeri yaşadığı taciz olayını anlattı! Kanal D spikeri yaşadığı taciz olayını anlattı!
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Yatak odası paylaşımı görenleri şaşırttıYatak odası paylaşımı görenleri şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Ceren Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddiaya girdi, canından oldu

İddiaya girdi, canından oldu

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.