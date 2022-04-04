Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Genç bir hemşirelik öğrencisi olan Beverly Guevara, faturayı ödeyen ebeveynleri sayesinde 16 yaşından beri plastik cerrahiye 2.400 £ harcadı. Şimdi 22 yaşında olan Beverly Guevara, ebeveynlerinin özgüveninin gelişmesi için gençliğinden beri geçirdiği üç ameliyatı karşıladıklarını söyledi.

AİLESİ MUTLU VE DESTEKLİYOR

45 yaşındaki ebeveynleri Ligia Pinos ve 50 yaşındaki Orlando Guevara, kızlarının ameliyatını finanse etmekten mutlu olduklarını ve şimdiye kadar yanak yağı aldırma, burun estetiği ve meme büyütme operasyonları için para ödediklerini söylediler.

Aslen Ekvadorlu olan aile, gelecekte Beverly'nin ameliyatları için gerekirse daha fazlasını da ödeyeceklerini ve kızlarının estetik ameliyatlarını finanse etmekten mutlu olduklarını söylüyorlar.

Tiroid problemleri sebebiyle yüzündeki yağları aldırdığını söyleyen genç kadın, 16 yaşında burnunun da değişmesini istediğine karar verdiğini söyledi. İki yıl sonra 18 yaşına geldiğinde ise üçüncü kez meme büyütme ameliyatı için bıçak altına yattı. Tüm bu ameliyatların masrafları ailesi tarafından karşılandı.

'GENÇLİĞİMDEN BERİ BİLİYORDUM'

Beverly "Gençliğimden beri estetik yaptıracağımı biliyordum. Göğüslerim konusunda her zaman güvensizdim, hiçbir zaman ateşli ya da kadınsı hissetmedim, kendimi çocuksu hissettim. Annem göğüslerini yaptırdı ve her zaman istersem 18 yaşında ameliyatı olabileceğime söz verdi. "dedi. Son ameliyattan sonra Beverly bir de, yarı zamanlı modellik kariyerinden kazandığı parayla yüzüne dolgu yaptırdı.

'ÇOK ŞANSLIYIM'

TikTok hesabında genç yaşta ameliyat olmasıyla ilgili olumsuz yorumlar alan Beverly "İnsanların bedenim ve görüşleri hakkında ne düşündüğü beni rahatsız etmiyor. Seçimlerimi destekleyen ebeveynlere sahip olduğum için çok şanslıyım. " dedi.

Beverly ayrıca gülümsemesini mükemmelleştirmek için ön dişlerine üç kaplama yaptırdı ve gelecek ay dördüncü dolgu enjeksiyonu yaptıracak.

Ebeveynleri, aile üyelerinden Beverly'nin ameliyat için çok küçük olduğunu iddia ederek olumsuz yorumlar alsa da, ailesi her zaman onu mutlu etmek istediklerini söyleyerek kararını savundular.



