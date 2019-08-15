Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu kaydedilen Sevillla'nın defans oyuncusu Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck Danimarka basınına konuştu ve iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Kjaer'in Sevilla'dan ayrılmayacağını belirten menajer, "Kjaer için çok şey yazıldı ancak o Sevilla'da ve Sevilla'nın oyuncusu olmaya devam edecek. Yeni sezona ttakım arkadaşlarıyla birlikte hazırlanıyor. Daha fazla söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"SEVILLA'DA KALACAK"

"Simon Kjaer'in transfer dönemi sonrasında Sevilla'da olacağını söyleyebilir misiniz?" sorunusunu da yanıtlayan menajer, "Söyleyebilirim, evet" dedi.

Simon Kjaer'in Sevilla ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (SPORX)

