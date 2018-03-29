KKTC'de Ebru Gündeş vergi rekortmeni oldu

KKTC’de sanatçılar bazında vergi rekortmenliğinde birinci sırayı Ebru Gündeş aldı. Neredeyse her hafta Girne’de sahneye çıkan Gündeş, 2017 yılında 2 milyon 10 bin TL’lik kazanç beyanında bulundu. Bu rakamın karşılığı olarak ise 414 bin 500 TL vergi verdi. Gündeş’i, 1 milyon 162 TL kazanç ve 240 bin TL vergi ile Funda Arar takip etti. Megastar Tarkan ise vergi sıralamasında üçüncü oldu. Tarkan, yılbaşında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs’ta, 1 milyon 86 bin TL kazanç elde etti. Tarkan, bu rakamın 225 binini KKTC Maliye Bakanlığı’na vergi olarak ödedi.

Sanatçı Deniz Seki’nin, 6 konser karşılığında 567 bin TL kazanç elde ettiği, 121 bin TL de vergi verdiği belirlendi. Dünyaca ünlü müzisyen Goran Bregoviç ise 163 bin TL ücret aldı, karşılığında ise 33 bin TL vergi verdi.

Bayramlarda, özel günlerde ve hafta sonlarında özel etkinliklere katılan sanatçılar, ağırlıklı olarak Girne, Mağusa ve Lefkoşa’da sahneye çıktı.