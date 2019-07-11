Klasik Windows oyunları bu tarihten itibaren oynanamayacak!

Windows XP, Windows ME ve Windows 7 sürümlerinde yer alan klasik oyunların bir çoğu Ocak 2020’de oynanamaz hale gelecek.Bu oyunlar tekli oyunculu moda sahip olan oyunlar değil tabii ki de. Online olarak oynanan Backgammon, Spades, Hearts ve Reversi gibi oyunların desteği kesilecek.

Internet Backgammon (XP/ME, 7)

Internet Checkers (XP/ME, 7)

Internet Spades (XP/ME, 7)

Internet Hearts (XP/ME)

Internet Reversi (XP/ME)

MSN Go (7)

Microsoft cephesi konuyla ilgili; “İnternet Oyunlarına gösterdiğiniz ilginiz her ve tutkunuz için gerçekten teşekkür ederiz. Bu harika bir topluluk oldu. Ancak, bizim için donanım ve yazılım ortaklarımızla birlikte, kaynaklarımızı daha yeni teknolojilere doğru yatırım yapma zamanı geldi. Bu yüzden bu oyunlara olan desteği kesiyoruz. Oyuncular oyun hizmetlerinin sona ereceği tarihlere kadar oyunların keyfini çıkarabilir.”

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