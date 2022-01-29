Knives Out (Bıçaklar Çekildi) efsanesi geri dönüyor! Knives Out 2 filminin vizyon tarihini Daniel Craig açıkladı

Looper, Star Wars: The Last Jedi gibi filmlere imza atan Rian Johnson'ın yazdığı ve yönettiği filmde, Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Christopher Plummer gibi yıldız isimler rol almıştı. Rian Johnson'a En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar adaylığı getiren filmin ikinci halkası Netflix’te yayınlanacağının açıklamasından sonra gözler Daniel Craig’e çevrildi. Filmdeki dedektif Benoiit Blanc karakterini canlandıran Daniel Craig'in seride rol almaya devam edeceğinin açıklanması filmin hayranlarında büyük heyecan yarattı. Filmin vizyon tarihi kesinleşmese de başrol oyuncusu Daniel Craig, muhtemel yayın tarihini verdi.

SONBAHARDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Daniel Craig, Varitey için Javier Bardem ile gerçekleştirdiği bir söyleşide Knives Out 2 hakkında açıklamalarda bulundu. Filmin çekimlerini 2021 yazında Yunanistan'da, stüdyo çekimlerini ise Sırbistan'da tamamladıklarını söyleyen Craig, Rian Johnson'ın şu sıralar kurguyla uğraştığını ve filmin 2022 yılının sonbaharında yayınlanacağını söyledi.

Yazar ve yönetmen olarak yine Rian Johnson'ın imzasını taşıyan Knives Out 2'da, Daniel Craig'in yanı sıra Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson gibi isimler rol alıyor.



