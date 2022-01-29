Tom Holland ve Mark Wahlberg’in başrollerini paylaştığı “Uncharted” filminin fragmanı yayınlandı

Sevilen video oyunu Uncharted’ın beyaz perdeye uyarlaması olan filmin yönetmen koltuğunda Venom, Zombieland, Gangster Squad gibi filmlere imza atan Ruben Fleischer yer alıyor. Senaryo ise Art Marcum, Matt Holloway ve Rafe Judkins'ten oluşan bir ekip tarafından yazıldı. Filmde Tom Holland ve Mark Wahlberg'in yanı sıra Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Ali, Patricia Meeden ve Sarah Petrick gibi isimler rol alıyor.

Oyunda anlatılan hikayenin daha öncesini anlatacak olan filmde, Tom Holland, oyunun ana karakteri olan Hazine Avcısı Nathan Drake'in genç hali olarak karşımıza çıkacak. Filmde Drake'in "Sully" ile yani Mark Wahlberg'in canlandıracağı Victor Sullivan karakteriyle tanışma hikayesine yer verilecek.

UNCHARTED FİLMİNİN KONUSU

Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.



