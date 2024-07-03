KOAH nedir, belirtileri nelerdir? KOAH tedavisi

KOAH solunum yollarını etkileyen ve genellikle sigara içimiyle ilişkilendirilen bir hastalıktır. KOAH nefes almayı zorlaştıran ve ilerledikçe yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir durumdur. Başlangıçta belirtileri hafif olabilir ancak zamanla solunum güçlüğü, öksürük ve balgam gibi semptomlar artabilir. Tedavi edilmezse, KOAH ilerleyici bir hastalık olup akciğer fonksiyonlarını kalıcı olarak etkileyebilir.

KOAH nedir?

KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın kısaltmasıdır. Akciğerleri etkileyen, genellikle ilerleyici ve tedavi edilemeyen bir hastalıktır. KOAH hastalığı genellikle sigara içimiyle ilişkilendirilir, ancak hava kirliliği ve diğer solunum yolu tahriş edicileri de risk faktörü olabilir. Hastalık, akciğerlerdeki hava yollarının (bronşlar) daralması ve iltihaplanması sonucunda nefes almayı zorlaştırabilir.

KOAH belirtileri nelerdir?

KOAH akciğerlerde bulunan hava keseciklerinin ve hava yollarının kalıcı olarak tıkanması veya tahrip olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu tıkanıklık ve tahribat, nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi semptomlara neden olur. KOAH belirtileri şöyledir:

Nefes darlığı

En az 3 ay süren ve genellikle balgamlı kronik öksürük

Renksiz, beyaz, sarı veya yeşil renkli balgam

Solunum sırasında göğüste sıkışma veya hırıltı

Bronşit veya zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarını sık sık yaşamak

Yeterince dinlenseniz bile halsizlik ve yorgunluk hissetmek

Kilo kaybı

Yeterince oksijen almamaya bağlı olarak dudakların veya tırnakların mavi rengini alması

KOAH'ın belirtileri genellikle yavaş yavaş ilerler ve yıllar boyunca fark edilmeyebilir. Bu nedenle, erken teşhis ve tedavi önemlidir. Sigara içen veya 40 yaş ve üzeri olan kişiler, KOAH belirtileri yaşıyorlarsa doktora görünmelidirler.

KOAH tedavisi nasıl yapılır?

KOAH tedavisi hastalığın ilerleyişini durdurmaya ve semptomları hafifletmeye odaklanır. Tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olmadığından, KOAH'ın tamamen iyileştirilmesi mümkün değildir. Ancak, uygun tedavi ile hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırmak ve hastanın ömrünü uzatmak mümkündür. KOAH hastalığı tedavisi için kullanılan yöntemler şunlardır:

Sigarayı bırakmak

Toz, duman ve kimyasal maddelere maruziyeti azaltmak ya da ortadan kaldırmak

Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları kullanmak

Nefes alma egzersizleri ve pulmoner rehabilitasyon

Grip aşısı ve zatürre aşısı olmak

Bağışıklık sistemini desteklemek için sağlıklı beslenmek

İleri KOAH vakalarında, kan oksijen seviyelerini artırmak için oksijen tedavisi

KOAH'ın önlenmesinde en etkili yol sigara içiminin önlenmesidir. Sigara içenlerin sigarayı bırakmaları veya sigara dumanına maruziyeti azaltmaları önemlidir.





