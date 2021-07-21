HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de kahreden olay! Denize giren iki kardeş boğuldu

Kocaeli'de kahreden olay! Denize giren iki kardeş boğuldu

21.07.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 13 ve 16 yaşındaki iki kardeş yüzmek için girdikleri denizde boğulurken, ekipler tarafından kurtarılan ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de kahreden olay! Denize giren iki kardeş boğuldu

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihal G. (35) ile Kardelen G. (16) ve Atakan G. (13) isimli iki kardeş, yüzmek için girdikleri denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahale ile denizdeki 3 kişi karaya çıkartıldı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerden Kardelen G. ve Atakan G. isimli iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Nihal G. ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 PLAJDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan, Kandıra’nın Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarında denize girmek bir günlüğüne yasaklandı. Konu ile ilgili Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yaptığı yazılı açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarımızda oluşan tehlike nedeni ile denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen kurallara riayet edelim. Hem kendi hem de ailemizin canını tehlikeye atmayalım” ifadelerine yer verdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan ettiAyrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Bayram günü vahşet! Çocuğunu almaya gitti, sonrası korkunçBayram günü vahşet! Çocuğunu almaya gitti, sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! Belediye Başkanı: Bütün izinleri kaldırdık

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! Belediye Başkanı: Bütün izinleri kaldırdık

Alişan'ın tarifsiz acısı! Kardeşi son yolculuğuna uğurlanıyor

Alişan'ın tarifsiz acısı! Kardeşi son yolculuğuna uğurlanıyor

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Partide üçlü ilişkiye girdi! Bomba gelişme

Partide üçlü ilişkiye girdi! Bomba gelişme

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.