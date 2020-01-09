MAGAZİN
  4. Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 08:56 | Son Güncelleme

Kocan Kadar Konuş filmi, televizyon ekranları karşındakileri güldürmeye hazırlanıyor. Kocan Kadar Konuş, Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından filme uyarlandı. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği Kocan Kadar Konuş’un başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım üstleniyor. İşte Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı…

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Kocan Kadar Konuş, 30 yaşına gelmiş olan Efsun karakterinin çevresindekilerin evlenmesi için baskı yapmasına rağmen gerçek aşkı aramasını ve bu sırada başına gelen komik olayları konu alıyor. 2015 yapımı Kocan Kadar Konuş’un başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşırken, filmin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. İşte Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı…

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Kocan Kadar Konuş, otuz yaşına gelmiş ve şimdiye kadar karşı cins ile sağlıklı hiçbir ilişki kuramamış olan Efsun’un yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşmasını ve aile üyelerinin verdiği direktiflerle onu evlenmeye ikna etme çabası sırasında başına gelen olayları konu alıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCU KADROSU

Ezgi Mola (Efsun)
Murat Yıldırım (Sinan)
Nevra Serezli (Peyker)
Gülenay Kalkan (Gönül)
Ebru Cündübeyoğlu (Nur)
Muhammet Uzuner (Yazar)
Begüm Öner (Merve)
Gül Arıcı (Tuğçe)
İsmail İncekara (Oktay)
Emine Gülsüm Göznümer (Uresin)

KOCAN KADAR KONUŞ FRAGMAN


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)
Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragmanAyla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları, Kocan Kadar Konuş fragmanı, kocan kadar konuş,

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İran ve ABD gerilimi harekete geçirdi! Tahliye ettiler!

İran ve ABD gerilimi harekete geçirdi! Tahliye ettiler!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısına yanıt!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısına yanıt!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Sex Education’ın 2. sezonundan yeni fragman

Sex Education'dan bomba gibi video

“Sancaktepe'yi tiyatronun ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

“Sancaktepe'yi tiyatronun ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.