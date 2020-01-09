Kocan Kadar Konuş, 30 yaşına gelmiş olan Efsun karakterinin çevresindekilerin evlenmesi için baskı yapmasına rağmen gerçek aşkı aramasını ve bu sırada başına gelen komik olayları konu alıyor. 2015 yapımı Kocan Kadar Konuş’un başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşırken, filmin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. İşte Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı…

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Kocan Kadar Konuş, otuz yaşına gelmiş ve şimdiye kadar karşı cins ile sağlıklı hiçbir ilişki kuramamış olan Efsun’un yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşmasını ve aile üyelerinin verdiği direktiflerle onu evlenmeye ikna etme çabası sırasında başına gelen olayları konu alıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCU KADROSU

Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül)

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)

Gül Arıcı (Tuğçe)

İsmail İncekara (Oktay)

Emine Gülsüm Göznümer (Uresin)

KOCAN KADAR KONUŞ FRAGMAN