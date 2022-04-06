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'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' isimli kitabın yazarı şimdi kocasını öldürmekten yargılanıyor

06.04.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 71 yaşındaki roman yazarı Nancy Crampton-Brophy, Haziran 2018'de 1,2 milyon sterlinden fazla kazanmak için kocası Daniel Brophy'yi öldürmekle suçlandı ancak yaşlı kadını suçlamaları reddediyor.

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' isimli kitabın yazarı şimdi kocasını öldürmekten yargılanıyor

'Kocanı Nasıl Öldürürsün' adlı bir öyküsü olan yazar Nancy Crampton-Brophy, kocasını öldürmekle suçlanıyor. 26 yıllık kocası şef Daniel Brophy'yi ölümünden elde edeceği 1.5 milyon dolarlık sigorta ödemesi ve macera için ölümcül bir şekilde öldürmekle suçlanan Crampton-Brophy’nin cinayet davası 5 Nisan Salı günü Oregon'da başladı.

Dedektifler yazarın kocasına ait birçok hayat sigortası olduğunu ve tazminatın tek alıcısının da Crampton-Brophy olduğunu keşfetti. Ayrıca çiftin ortak iTunes hesabında Bir Cinayeti Örtbas Etmenin 10 Yolu başlıklı kaydedilmiş bir makale bulundu.

‘HEPİMİZİN İÇİNDE BEKLEYEN KATİL’

“Kocanı Nasıl Öldürmelisin” adlı öyküsünde hepimizin içinde bir şekilde harekete geçmeyi bekleyen bir katilin yattığını ifade eden yazarın, bu öyküsünde kocalarından kurtulmak isteyen kadınlara tavsiyeler vererek onlara zehir kullanmamalarını ve sevgililerini bu işe karıştırmamalarını öğütlediği ortaya çıktı.

Yazarın kocasını işe giderken onu takip ettiği ve 2 el ateş ederek öldürdüğü iddia edildi. Brophy'nin cesedi Oregon Aşçılık Enstitüsü'ndeki enstitünün eğitim mutfağına gelen öğrenciler tarafından bulundu ancak yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

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Nancy Crampton Brophy’nin eşinin ölümünün ardından sosyal medyadan “Kocam ve en yakın arkadaşım öldürüldü. Olaylara anlam vermekte zorlanıyorum.” ifadelerini içeren bir gönderi paylaştığı ortaya çıktı.

Yazar Crampton-Brophy, Eylül 2018'de suçlamaların ardından tutuklandığından beri demir parmaklıklar ardında ve suçlamaları kabul etmiyor. Soruşturma hala devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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