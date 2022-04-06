Sevgilisinin başka bir kadınla öpüştüğünü gördü! Yüzleşince dehşeti yaşadı

2019 yılının Kasım ayında sevgilisiyle gittiği konser sonrasında büyük bir dehşet yaşadığını ve aradan geçen 3 yıla rağmen yaşananların bedeninde ve ruhunda derin izler bıraktığını ifade eden Jordana Rutherford, o dönemki erkek arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmanın detaylarını paylaştı.

“ÇOK SARHOŞTU”

Daily Record’a açıklamalarda bulunan Jordana Rutherford, “Aslında önümde başka bir kadınla öpüştüğünü görüdm. Çok sarhoştu ve benim orada olmamı umursamıyordu. Onu bırakarak tek başıma gittiğimi yerden ayrıldım ve kaldığımız otele geri döndüm. Bir süre sonra geldi ve ayrılmak istediğimi söylediğimde birden agresifleşti.” dedi.

Sevgilisinin intihar etmesinden korktuğu için yanından ayrılmadığını dile getiren Jordana Rutherford, “Ayakkabısını çıkartmasına yardım etmek için yanına doğru eğildiğim anda bana tekme attım. Kendimi bir anda odanın diğer yanında buldum. Sonra bildiğim şey, üstümdeydi ve saçımı çekiyordu ve sonra kafama bir şeyle vurdu.” diye konuştu.

“HALA KABUSLAR GÖRÜYORUM”

Durumun kendisinde fiziksel ve ruhsal anlamda hasarlar yarattığını ifade eden Rutherford, “Beni bayılttı. Benim baygın olduğum sırada neler yaptığını bilmiyorum. Uyandığımda her yerim kan içindeydi. Çok korktum. Polis ve sağlık görevlileri oradaydı ve erkek arkadaşımı hiçbir yerde göremedim. Onlar gelmeden beni bırakıp kaçmıştı” ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını unutamadığını ve yıllar geçmesine rağmen o geceye dari hala kabuslar gördüğünü belirten Rutherford, “O gece yaşadklarım kesinlikle korkunçtu. Durumun kendisini bile hayal edemezken başıma geldi. Zihinsel ve fiziksel olarak hasarlıyım. Hala o oda da olanlarla ilgili kabuslar görüyorum” dedi.



