Kocası daha fazla dayanamadı! “Beşinci ikimizi doğurduktan sonra kocam beni terk etti”

Uganda’da yaşayan Nalongo Gloria isimli bir kadın, eşinin sadece bir çocuk doğuramaması nedeniyle kendisini terk ettiğini söyleyerek dünya manşetlerindeki yerini aldı. 10 çocuk annesi kadın, son doğumunda da ikiz bebekler dünyaya getirmesi üzerine eşinin duruma sinirlenerek kendisini ve çocuklarını terk ettiğini iddia etti. NTV Mwasuza Mutya'ya konuşan kadın “Kocam çocuklarıma ve bana bakamayacağını söyledi” dedi.

“BİR GECEDE ORTADAN KAYBOLDU”

Gloria, kocasının son doğumunun ardından sadece bir gecede ortadan kaybolduğunu ve aile üyeleri de dahil olmak üzere kimsenin yerini kesin olarak bilmediğini söyledi. Kocasının kendisini ve çocuklarını terk etmesinden sonra maddi olarak zor günler yaşadığını ifade eden Gloria, “Bütün çocuklarımı doğurduğum için pişman değilim. Kocamın onlardan hoşlanmadığını biliyorum. Ancak bütün zorluklara rağmen onları asla terk etmeyeceğim” diye konuştu.



